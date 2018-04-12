На лицо ужасные, добрые внутри: история о том, как шотландская полиция «спасала» металистов, приняв компанию за деструктивный культ

На улице весна, потеплело и, значит, в моду снова входят посиделки на полянках у костра, походы к глухим болотам и (не)культурный отдых на берегах водоемов. Однако, желая насладиться природой, будьте все-таки осторожны: в лесных массивах грозят активностью не только клещи, но и чрезмерно бдительные да сердобольные граждане. В чем одна шотландская метал-тусовка, выбравшаяся на тематический пикник, недавно убедилась на своей разрисованной шкуре.

Как рассказывает издание The Guardian, 8 апреля компания из трех мужчин, троих их детей и одной собаки (не в лодке) отправилась отдыхать на озеро. Однако стоило лишь поставить палатки, уложить спать детишек да разлить по кружкам толику пенного, как началось: один из проходящих мимо пассажиров заподозрил в компании секту самоубийц, о чем немедленно доложил в полицию.

Поэтому в какой-то момент мужики обнаружили, что: к ним по озеру мчатся спасатели; окна их машин разбивают в поисках «прощальных записок» и доказательств, что детишек мужчины украли (what?!); команды полицейских летят по воздуху на вертолетах и бегут по земле. «Трудно сказать, по какой причине, но полиция решила, что нам грозит опасность и бросила все силы на спасение, — вспоминает вечеринку Panagiotis Filis, лектор университета Абердина и основатель пивоварни Black Metal Brewery. — Операция прошла на высшем уровне — не считая того, что спасать нас вовсе не требовалось».

По тревоге к озеру прибыло более 20 машин и 50 человек. «Количество потраченных ресурсов поражает, — комментирует Ross Anderson, инженер и еще один участник посиделок-в-которых-что-то-пошло-не-так, — я видел, как офицер полиции разбил руки в кровь об окна моей машины и, вместе со всеми остальными бравыми парнями, решительно рвался в бой, — хотя воевать было не с кем».

«Глядя на всю эту воинственную ватагу, мы чувствовали, как будто серьезно нарушили что-то, — добавляет еще один из университетских учителей (а по совместительству — член группы NYCTOPIA) David Henderson, — однако мы виновны лишь в том, что любим отдыхать на природе, пить пиво с друзьями и слушать тяжелый метал. Ну да, мы были одеты в черное и выглядели как неформалы — что некоторыми людьми по-прежнему воспринимается как нечто угрожающее».

В общем, мода модой, но подозрительное отношение никто не отменял. Если с вами случалось нечто подобное — рассказывайте в комментариях!..