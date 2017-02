METALLICA выступили с Lady Gaga. И худшим, пожалуй, шоу в своей жизни!

Что ж, иногда любовь рокеров и Гаги дает сбои. Над ее совместным выступлением с METALLICA и песней «Moth Into Flame» на награждении «Грэмми» сегодня не потешался только ленивый и лишенный Интернета. Во-первых, Хэтфилду не включили микрофон. Во-вторых, на сцене глупо резвилась толпа раскрашенных девах, старательно и тем более отвратительно изображавших из себя металхедов. В-третьих, ведущая вечера (транссексуал и негр — в лучших традициях!) вообще не представила METALLICA. «Eight-time Grammy winners and six time Grammy award winner… Lady Gaga»! — прозвучало интро, и для Главной Метал Группы Планеты это, конечно, провал. Но быть может, и наука?..

А ведь еще пару дней назад Lars Ulrich старательно рекламировал: «Это будет невероятно энергичный сет. Когда мы репетировали накануне, подошел мой менеджер и сказал: «Вероятно, вы обеспечите самое тяжелое шоу в истории Грэмми, тяжелее даже, чем четыре или пять песен, которые METALLICA уже играли на этой сцене в предыдущие годы». В общем, мы были рады, что получили от продюсеров карт-бланш на то, чтобы утяжеляться с каждым разом. Также в этому году у нас будет второй лид-вокалист — точнее, вокалистка. Уже шла речь о том, чтобы сделать ее постоянной участницей нашей команды и выступать далее впятером. Посмотрим, что и как».

Ну и, собственно… смотрим…