И «Грэмми» за лучший метал 2023 года получает…Блог
Интриги, конечно же, не случилось. В «Best Metal Performance», самую
как бы тяжелую категорию Grammy Awards, где оценивались релизы, выпущенные в период с 1 октября 2022 года по 15 сентября 2023, попали следующие песни: DISTURBED «Bad Man», GHOST «Phantom Of The Opera», METALLICA «72 Seasons», SLIPKNOT «Hive Mind» и SPIRITBOX «Jaded».
Ну а победила, естественно, METALLICA (прям как у нас). Приз приехал получать Robert Trujillo, отметив, что остальные коллеги по группе заняты дома делами семейными — и это для них важнее, чем все остальное. Ну и с учетом, что это уже, кажется, десятая награда в истории группы, посмотреть на диване под пивасик какой-нибудь сериал, возможно, действительно интереснее, чем тащить свою звездную попу в Лос-Анджелес.
METALLICA с песней «Lux Aeterna» также номинировалась в рубрике «Best Rock Performance», с конкуренцией в виде ARCTIC MONKEYS «Sculptures Of Anything Goes», BLACK PUMAS «More Than A Love Song», FOO FIGHTERS «Rescued» и BOYGENIUS «Not Strong Enough». В оной победила инди-супергруппа BOYGENIUS.
Как будто бы в этом мире больше не осталось исполнителей, 72 Seasons попал и в номинацию на «Best Rock Album» — с FOO FIGHTERS But Here We Are, GRETA VAN FLEET Starcatcher, PARAMORE This Is Why и QUEENS OF THE STONE AGE In Times New Roman. Победил PARAMORE.
И все бы на «Грэмми» было стерильно, но разбавил вечер рэппер Killer Mike. Он за вечер получил аж три статуэтки, вышел довольный из зала… и был задержан полицией. На счастливого призера с золотыми граммофонами надели наручники и увезли в отделение. Пока непонятно, за что. Возможно, альбом его был все же говно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 161
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Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Зачем архив? Я посмотрел в своей дискографии к которой прилагаются сканированные буклеты CD к каждому альбому скачанные с классного сайта www.metal-tracker.com (Всем рекомен�…
Ых:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Ых написал(а):
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен, скорее, на подхвате. Вот укурку-Барнсу он Nightmares of the Decomposed �…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Ых написал(а):
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен, скорее, на подхвате. Вот укурку-Барнсу он Nightmares of the Decomposed написал полностью, да.
Ну во пе�…
Ых:
>> DEICIDE волей неволей превратился в ранние Cannibal Corpse. Те кто слушал альбомы DEICIDE с Джеком могли это заметить.
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен,…
Дед Аким:
Стоит задеть Цоя, КИШ, Арию, сразу пуканы у якобы трушников взрываются (настоящие музыканты гитаристы редко негативно высказываются друг о друге, каждый уважает др…
Черноярец:
Алексей написал(а):
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Черноярец написал(а):
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да ладно, ты гонишь!!!))))) средненький симво-блецк)
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Игорь написал(а):
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