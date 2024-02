И «Грэмми» за лучший метал 2023 года получает…

Интриги, конечно же, не случилось. В «Best Metal Performance», самую как бы тяжелую категорию Grammy Awards, где оценивались релизы, выпущенные в период с 1 октября 2022 года по 15 сентября 2023, попали следующие песни: DISTURBED «Bad Man», GHOST «Phantom Of The Opera», METALLICA «72 Seasons», SLIPKNOT «Hive Mind» и SPIRITBOX «Jaded».

Ну а победила, естественно, METALLICA (прям как у нас). Приз приехал получать Robert Trujillo, отметив, что остальные коллеги по группе заняты дома делами семейными — и это для них важнее, чем все остальное. Ну и с учетом, что это уже, кажется, десятая награда в истории группы, посмотреть на диване под пивасик какой-нибудь сериал, возможно, действительно интереснее, чем тащить свою звездную попу в Лос-Анджелес.

METALLICA с песней «Lux Aeterna» также номинировалась в рубрике «Best Rock Performance», с конкуренцией в виде ARCTIC MONKEYS «Sculptures Of Anything Goes», BLACK PUMAS «More Than A Love Song», FOO FIGHTERS «Rescued» и BOYGENIUS «Not Strong Enough». В оной победила инди-супергруппа BOYGENIUS.

Как будто бы в этом мире больше не осталось исполнителей, 72 Seasons попал и в номинацию на «Best Rock Album» — с FOO FIGHTERS But Here We Are, GRETA VAN FLEET Starcatcher, PARAMORE This Is Why и QUEENS OF THE STONE AGE In Times New Roman. Победил PARAMORE.

И все бы на «Грэмми» было стерильно, но разбавил вечер рэппер Killer Mike. Он за вечер получил аж три статуэтки, вышел довольный из зала… и был задержан полицией. На счастливого призера с золотыми граммофонами надели наручники и увезли в отделение. Пока непонятно, за что. Возможно, альбом его был все же говно.

