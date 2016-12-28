Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года

Увы, еще один год завершается — хороший ли, плохой — как бы там ни было, предлагаю стартовать подведение его итогов. И для начала традиционное: голосование за лучший альбом второго полугодия (как обстояли дела с первым и чем все закончилось, смотрим здесь). Жанры, как обычно, смешанные: помимо представителей традиционных метал-стилей, в списке немало представителей пост-метала и окрестностей — тренд, игнорировать который не представляется возможным.

* Непременно делитесь в комментариях своими личными фаворитами: не включенные в список альбомы, которые наберут несколько «плюсиков» в комментах, будут добавлены в общее голосование.
** О том, что интересно произошло на белорусской сцене, поговорим отдельно и чуть позже.
*** В голосовании за раз можно выбрать восемь релизов.

Лучший альбом второй половины 2016 года

результаты

чарты итоги года  Loading ...

чарты итоги года

Голосование продлится до 10 января. И… новогодний подарок! Кто заранее предскажет финальный топ-10 этого голосования и окажется ближе всех к истине, в качестве приза сможет бесплатно посетить одно из брутальнейших событий этой зимы: грайндкоровое шоу 21 января или… грайндкоровое шоу 11 февраля! Ибо, как (не) говорил классик, только котики, только грайнкор! Ставки принимаются до 5 января включительно. Действующий e-mail в комментариях указывать обязательно! От одного человека принимается одна ставка. Удачи!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 29.12.2016 в 03:12

    Из предлагаемого голосую за Брухерию, Тестамент и Девилмент.
    Из непредлагаемого: Bölzer, Urfaust, Thy Catafalque, Unfathomable Ruination.
    Из неформата: Fiddler’s Green.

    Угадайка:
    Dark Tranquillity
    Testament
    Metallica
    Epica
    Wardruna
    Vader
    Kypck
    Darktrhrone
    In Flames
    Meshuggah

    >>>
  2. саша 29.12.2016 в 07:09

    Из предложенного списка отметил всего две позиции darkthrone и vader.
    Для себя еще хотел отметить
    Dark funeral where shadows forever reign,
    Kroda -Kalte aurora
    Graveland -1050 years of pagan cult
    WotansSolv -сны бальдра (хоть и пиратское издание).
    Из не формата:
    Коловрат — правое дело.

    >>>

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