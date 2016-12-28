Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года

Увы, еще один год завершается — хороший ли, плохой — как бы там ни было, предлагаю стартовать подведение его итогов. И для начала традиционное: голосование за лучший альбом второго полугодия (как обстояли дела с первым и чем все закончилось, смотрим здесь). Жанры, как обычно, смешанные: помимо представителей традиционных метал-стилей, в списке немало представителей пост-метала и окрестностей — тренд, игнорировать который не представляется возможным.

* Непременно делитесь в комментариях своими личными фаворитами: не включенные в список альбомы, которые наберут несколько «плюсиков» в комментах, будут добавлены в общее голосование.

** О том, что интересно произошло на белорусской сцене, поговорим отдельно и чуть позже.

*** В голосовании за раз можно выбрать восемь релизов.

Лучший альбом второй половины 2016 года ABLAZE MY SORROW «Black»

ALCEST «Kodama»

ANAAL NATHRAKH «The Whole Of The Law»

ANCIENT «Back To The Land Of The Dead»

ANIMALS AS LEADERS «The Madness Of Many»

ASPHYX «Incoming Death»

AVULSED «Deathgeneration»

BETHLEHEM «Bethlehem»

BRUJERIA «Pocho Aztlan»

CARNIFEX «Slow Death»

CELESTIAL CROWN «Rebirth»

CENTINEX «Doomsday Rituals»

CHELSEA GRIN «Self Inflicted»

CHRIST AGONY «Legacy»

CLOUDS «Departe»

COLDWORLD «Autumn»

CRADLE OF FILTH «Dusk And Her Embrace - The Original Sin»

CROWBAR «The Serpent Only Lies»

DARK TRANQUILLITY «Atoma»

DARKTHRONE «Arctic Thunder»

DEATHSPELL OMEGA «The Synarchy Of Molten Bones»

DERANGED «Struck By A Murderous Siege»

DESPISED ICON «Beast»

DEVILMENT «II: The Mephisto Waltzes»

DEVIN TOWNSEND «Transcendence»

DIMENSION F3H «This Mechanical World»

EPICA «The Holographic Principle»

EQUILIBRIUM «Armageddon»

EVERGREY «The Storm Within»

FATES WARNING «Theories Of Flight»

HAMMERFALL «Built To Last»

HARAKIRI FOR THE SKY «III: Trauma»

HEAVEN SHALL BURN «Wanderer»

IN FLAMES «Battles»

IN THE WOODS... «Pure»

INQUISITION «Bloodshed Across The Empyrean Altar Beyond The Celestial Zenith»

INSOMNIUM «Winter's Gate»

KYPCK «3epo»

LACRIMAS PROFUNDERE «Hope Is Here»

LORDI «Monsterephonic (Theaterror Vs. Demonarchy)»

MESHUGGAH «The Violent Sleep Of Reason»

METALLICA «Hardwired…To Self-Destruct»

MONO «Requiem For Hell»

NEGURA BUNGET «ZI»

NEUROSIS «Fires Within Fires»

NORMA JEAN «Polar Similar»

OPETH «Sorceress»

PAIN «Coming Home»

PERIPHERY «Periphery III: Select Difficulty»

PSYCHONAUT 4 «Neurasthenia»

RIVERSIDE «Eye Of The Soundscape»

ROOT «Kargeras - Return From Oblivion»

RUNNING WILD «Rapid Foray»

SABATON «The Last Stand»

SAOR «Guardians»

SIRENIA «Dim Days Of Dolor»

SODOM «Decision Day»

SONATA ARCTICA «The Ninth Hour»

TARJA «The Shadow Self»

TESTAMENT «The Brotherhood Of The Snake»

THE AGONIST «Five»

THE DILLINGER ESCAPE PLAN «Dissociation»

TREES OF ETERNITY «Hour Of The Nightingale»

ULCERATE «Shrines Of Paralysis»

VADER «The Empire»

WARDRUNA «Runaljod - Ragnarok»

WITCHERY «In His Infernal Majesty's Service»

WITHERSCAPE «The Northern Sanctuary» результаты

Loading ... Loading ...

Голосование продлится до 10 января. И… новогодний подарок! Кто заранее предскажет финальный топ-10 этого голосования и окажется ближе всех к истине, в качестве приза сможет бесплатно посетить одно из брутальнейших событий этой зимы: грайндкоровое шоу 21 января или… грайндкоровое шоу 11 февраля! Ибо, как (не) говорил классик, только котики, только грайнкор! Ставки принимаются до 5 января включительно. Действующий e-mail в комментариях указывать обязательно! От одного человека принимается одна ставка. Удачи!