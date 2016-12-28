Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года

Увы, еще один год завершается — хороший ли, плохой — как бы там ни было, предлагаю стартовать подведение его итогов. И для начала традиционное: голосование за лучший альбом второго полугодия (как обстояли дела с первым и чем все закончилось, смотрим здесь). Жанры, как обычно, смешанные: помимо представителей традиционных метал-стилей, в списке немало представителей пост-метала и окрестностей — тренд, игнорировать который не представляется возможным.
* Непременно делитесь в комментариях своими личными фаворитами: не включенные в список альбомы, которые наберут несколько «плюсиков» в комментах, будут добавлены в общее голосование.
** О том, что интересно произошло на белорусской сцене, поговорим отдельно и чуть позже.
*** В голосовании за раз можно выбрать восемь релизов.
Голосование продлится до 10 января. И… новогодний подарок! Кто заранее предскажет финальный топ-10 этого голосования и окажется ближе всех к истине, в качестве приза сможет бесплатно посетить одно из брутальнейших событий этой зимы: грайндкоровое шоу 21 января или… грайндкоровое шоу 11 февраля! Ибо, как (не) говорил классик, только котики, только грайнкор! Ставки принимаются до 5 января включительно. Действующий e-mail в комментариях указывать обязательно! От одного человека принимается одна ставка. Удачи!
Из предлагаемого голосую за Брухерию, Тестамент и Девилмент.
Из непредлагаемого: Bölzer, Urfaust, Thy Catafalque, Unfathomable Ruination.
Из неформата: Fiddler’s Green.
Угадайка:
Dark Tranquillity
Testament
Metallica
Epica
Wardruna
Vader
Kypck
Darktrhrone
In Flames
Meshuggah
Из предложенного списка отметил всего две позиции darkthrone и vader.
Для себя еще хотел отметить
Dark funeral where shadows forever reign,
Kroda -Kalte aurora
Graveland -1050 years of pagan cult
WotansSolv -сны бальдра (хоть и пиратское издание).
Из не формата:
Коловрат — правое дело.