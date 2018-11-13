Метал-концерты в Минске, зима-весна 2018-2019

Внезапно получилось, что и осень, и ее концертный запас на 2018 практически исчерпаны. На финал осталась пара атмосферно-рефлексивно-печальных залпов, и… перевернем календарь на зиму. А заодно посмотрим, на что уже можно покупать билеты.

Ноябрь

21.11. Кто не заказывал у Санты антидепрессанты, смотрите сами. В «Брюгге» пост-метал французы REKA дадут один из своих редких концертов (редких не только у нас, но и в принципе), а NEBULAE COME SWEET и CHALLENGER DEEP представят свои новые песни. Цена эксклюзива — 20 рублей заранее, 25 — в день концерта в кассе.

22.11. Группа, на которую, как на огонь и воду, можно смотреть вечно. GOD IS AN ASTRONAUT выступят в клубе RE:Public. Цена вопроса — от 50 рублей.

Зима 2018-2019

02.12. «Крывiйскi гiг» в «Брюгге», без привозных гостей, но с более чем любопытными своими: PRAGNAVIT, VIETAH, ZAKLON, MASSENHINRICHTUNG, KRUMKAČ. Стоимость билетов 15 рублей.

12.01 — аккурат на похмелье после новогодних праздников пожалуют хулиганы URATSAKIDOGI. Клуб «Брюгге», суппорт EXEGUTOR, цена билетов предпродаже 20 рублей, в день концерта — 25 рублей. 18+

19.01 в «Брюгге» состоится традиционный уже зимний метал-фест «Martial Winter». На этот раз — международный по составу: BLAZE OF PERDITION (Польша), KAOSOPHIA (Украина), ДО СКОНУ (Украина) + наши PIAREVARACIEN, VAPOR HIEMIS, VOX MORTUIS. Промо-партия билетов — 25 рублей, остальные — 30 рублей.

02.02 Невеселая песня в «Брюгге» продолжит играть, на сей раз подхваченная сумрачной ватагой PSYCHONAUT 4, VICTIM PATH, DYMNA LOTVA. Билеты по 25 рублей. 18+

22.02 в RE:Public пожалуют неутомимые DARK TRANQUILLITY в рамках Atoma tour 2019. Билеты в предпродаже по 55 рублей.

Весна 2019

01.03 Весна начнется с перенесенного с осени концерта IN EXTREMO. RE:Public, цены на билеты от 55 рублей; если кто покупал ранее — квиточки действительны.

05.03 — очередной минский ENTER SHIKARI. RE:Public, стоимость пока что 65 рублей. Дальше — дороже.

06.03 — очередной минский AMORPHIS! RE:Public, до 15 ноября билеты 60 рублей. Чем ближе к концерту, тем дороже.

23.03 придется всерьез задуматься, какие сорта хэви-метала вам по душе. В этот день в «Репаблике» сыграют POWERWOLF, а во Дворце Спорта — MANOWAR. Победят ли молодые эффектные «волки» или завершающие карьеру ветераны, решать вам. Билеты на POWERWOLF от 65 рублей, на MANOWAR в зависимости от места 43 — 113 рублей (танцпол — 78 рублей, фанзона — 93 рубля).

31.03 — день восхитительного мрачняка в «Брюгге» под хиты FORGOTTEN TOMB и NOCTURNAL DEPRESSION с суппортом от RAVEN THRONE. Предпродажа билетов до 1 декабря — 40 рублей, дальше дороже. 18+

14.04 возвращаются совсем недавно, кажется, уехавшие от нас HOLLYWOOD UNDEAD. Prime Hall, билеты в предпродаже 70 рублей.