6 часов музыки на ByMetal Travień Fest 2019

18 мая ByMetal в «Брюгге» отметит 10-летие отечественной метал-движухи с собственным активным участием и представит Travień Fest, в течение которого каждая из команд будет играть по полновесному часу. Как минимум два эксклюзива мы для себя в этом отметили.

В частности, Ян Женчак и NEBULAE COME SWEET сделают то, чего не делали никогда: первый выступит с программой, основанной на творчестве IN SEARCH FOR, а вторые отыграют давно обещанный, но так и не состоявшийся до сих пор акустический сет! Также в списке FORODWAITH, DYMNA LOTVA, СЫМОН-МУЗЫКА, ALFAR. Цена билетов 20 рублей. За информацией — сюда.

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, рубрика(и): Быстрые новости

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