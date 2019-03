Весеннее обострение: три пост-метал группы, которые стоит услышать в Минске этой весной

Гранды метала, проверенные бойцы тяжелых фронтов: DARK TRANQUILLITY, AMORPHIS, ARCH ENEMY и т.д. — конечно же, интересно, но не только хитовыми бандами полнится минская концертная жизнь сей весной. Сегодня — небольшой обзор команд, которые к нам привозят Vse Booking, действующие, как обычно, не из-за денег, но лишь любви ради. Любви ко всему странному, неформатному, с приставками пост- и, как правило, приводящему к десяткам загипнотизированных пассажиров под сценой. Посмотрим, что у них в анонсах на текущий сезон.

1. LENTO, Италия.

Играют с 2004 года, и уже четыре альбома вкручивают доверчивым слушателям мозги сложносочиненными инструментальными завихрениями на почве сладжа и пост-метала. Конек трио — бойкая энергичность и безжалостные упражнения с ритмикой, после которых даже в домашних условиях нелегко, одуревшему, сложить два и три, а после вычислить квадратный корень из 156898858588598.

7 марта эти непростые ребята сделают больно вживую — при суппорте NEBULAE COME SWEET (в представлении здесь уже не нуждаются) и WOWOD (см. пункт 2).

Кто на нас повлиял музыкально? Если вам нужны имена, то назову SWANS, NEUROSIS, Ennio Morricone, Angelo Badalamenti. Вообще, мы всеядны по части музыки и слушаем разное, от DARKTHRONE и DEATH до STARS OF THE LID. Что угодно. Запись музыки LENTO обычно происходит тяжело, утомительно, мы завершаем работу над альбомами в состоянии полнейшего опустошения и, как правило, делаем перерыв в концертах, чтобы восстановиться. Или временно не играем вообще.

Последний на сегодняшний альбом LENTO, вышедший в 2017 году, называется просто Четвертый.

Fourth by Lento

2. WOWOD, Россия

«Голод», «Мор», «Холод», «Исход» — осенью 2018-го парни из Питера, пришпорив Всадников Апокалипсиса, выпустили свой второй мини-альбом Zemlya, буквально втирающий в ту самую землю жестоким плотным депрессняком, сотканным из обрывков мерзлого атмо-блэка и лязгающего горестью постхардкора.

Zemlya by WOWOD

3. DOWNFALL OF GAIA, Германия/США

Самая известная из трех перечисленных банд, представители того самого «нового блэка», о которых мы рассуждали по факту выступления WIEGEDOOD. Если вы там были, прониклись, то концерт 5 мая также будет мастхэв, к тому ж и локальная поддержка крайне похожа: CHALLENGER DEEP, KRVVLA.

В этом месяце у DOWNFALL OF GAIA вышел пятый альбом Ethic Of Radical Finitude, и, как обычно, под шапкой есть все: и «черный» напористый шторм, и, на контрасте, мелодичная дум-прогрессивная россыпь, и сладж… Да, собственно, к дьяволу перечисления. Просто послушайте. Во-первых и во-вторых, это чертовски красиво.

Больше всего на наш саунд повлияли ALTAR OF PLAGUES и WOLVES IN THE THRONE ROOM. Нам нравится смешивать атмосферные, мелодичные моменты с по-настоящему жесткими: затишья перед бурей лишь усиливают ее эффективность.