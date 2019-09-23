DOWNFALL OF GAIA уже на подступах к Минску!

То, что должно было случиться с нами еще весной, — и то, чего, к счастью, не пришлось ждать три года. В среду 25 сентября группа DOWNFALL OF GAIA выступит в минском «Брюгге» в компании с местным суппортом CHALLENGER DEEP (post-metal), PINEBLOOD (black metal), СХИЗМА (sludge/doom). Нет ни единой причины пропустить это событие (билеты, к слову, всего 35 рублей), равно как и не переслушать последний лонгплей коллектива Ethic [of Radical Finitude].

«Этот альбом рассказывает историю вечно недовольных душ и вечной жажды большего, — поясняет фронтмен Dominik Goncalves dos Reis. — Каждый из нас стремится отыскать свое безопасное «тепленькое» местечко, свое особое место, свой «дом», в котором наконец можно будет расслабиться. Но в какой-то момент ты понимаешь, что момент этот может и не настать, что не прибудешь в гавань ты никогда. Время, что отведено нам, лимитировано. Ограничено смертью — но несмотря на то, что у смерти дурная репутация, это единственное, что заставляет нас ценить время. Без нее все длилось бы вечно и не имело смысла. Никто бы не пытался найти свое место. Никто б ничего не делал — ибо все, что ни делай, стало б бессмысленно. Поэтому мы поем здесь о смертности. И конечности всего сущего».