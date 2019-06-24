Метал-концерты в Минске, осень 2019 года

Да-да, лето едва перевалило за солнцестояние, а на минскую осень уже полно анонсов! Так что имеет смысл закупаться билетами заранее: сейчас они выйдут дешевле, чем в начале сезона.

15.09 — задорным лютым блэком встретят сентябрь TAAKE и DOWNCROSS. Клуб «Брюгге», 18+, на настоящий момент цена 50 рублей.

16.09 — буквально на следующий день, не закусывая, там же можно оттопыриться под финский трэш в исполнении LOST SOCIETY. Возрастное ограничение 18+, цена вопроса от 45 рублей.

18.09 во Дворце Спорта можно будет погрустить, глядя во что превратились EVANESCENCE. Ну или, напротив, порадоваться, что группа еще бодрячком. Стоимость: танцпол – 85 рублей, фан-зона – 100 рублей, сектора от 55 до 155 рублей.

29.09 — один из самых ожидаемых и, уверена, успешных концертов сезона. DIMMU BORGIR приедут в «Репаблик»! И, пока он не треснул, рекомендуем затариваться билетами. Сейчас их стоимость составляет 75 рублей за танцпол и 85 за столикоместо.

04.10 CHILDREN OF BODOM в RE:Public постараются повторить успех своего первого визита в РБ. Правда, уже с новым альбомом. Танцпол от 70 рублей, столики от 85 рублей (чем ближе к концерту, тем дороже).

07.10 постхардкоровая туса BIRDS IN ROW, DIVE TO SURVIVE, FULL LUNGS, WINDOVER наорет на всех в «Брюгге». Билеты от 25 рублей.

10.10 снова встретим в Минске SEPTICFLESH. «Брюгге», 18+, билеты от 40 рублей.

13.10 — республиканский день депрессивного блэк-метала в компании в TOTALSELFHATRED, ZAKLON, NAVJARMAAHR, VICTIM PATH. Клуб «Брюгге», 16+, стоимость билетов пока неизвестна.

Далее — три неметаллических, но, кажется, знаковых мероприятия.

20.10 в «Брюгге» случится неповторимый BAD SECTOR. Билеты в предпродаже — 35 рублей.

22.10, кому покажется мало, сработает PERTURBATOR. RE:Public, предпродажа: танцпол от 35 рублей, места за столиком от 45 рублей.

13.11 в очередной раз приедут неизменно ажиотажные OOMPH!. RE:Public, билеты в предпродаже от 65 рублей.

15.11 — крутой международный подгон AMENRA, E-L-R, YLVA в «Брюгге». Время выворачивать наизнанку души и доставать из кармана 55 грошиков за танцпол и 70 за возможность свалиться под столик. Количество билетов ограничено, организаторы призывают не тупить.

По мере появления новых анонсов список будет пополняться. Ну а до осени, напоминаем, стоит посетить выступления MONO (9 июля) и ARCH ENEMY (14 июля).

metal club circle pit

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 455

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Gennadius 25.06.2019 в 07:48

    Из представленных контор,Arch Enemy — 14 июля(воскресенье),надо пойти ощутить мощную энергетику. Evanescence,ну посмотреть бы,бодрячком они или нет. Надеюсь что когда-нибудь Минск посетят и My Dying Bride.

    >>>
  2. Батхед 25.06.2019 в 08:43

    LOST SOCIETY, DIMMU BORGIR, PERTURBATOR — точно иду.
    Ещё AMENRA скорее всего.
    Ну и ждём один чешский грайндовый анонс на осень!

    >>>
  3. ukko 25.06.2019 в 13:31

    а что там «GodsTower 30 лет» или как?

    >>>
  4. Anastasiya 25.06.2019 в 14:06

    ukko написал(а):
    а что там «GodsTower 30 лет» или как?

    По мне это так же примерно интересно, как какой-нибудь «Калядны фэст». Но да, 7 ноября будет их сольник.

    >>>
  5. Robert S. 25.06.2019 в 16:05

    Anastasiya написал(а):
    ukko написал(а):
    а что там «GodsTower 30 лет» или как?

    По мне это так же примерно интересно, как какой-нибудь «Калядны фэст». Но да, 7 ноября будет их сольник.
    Кстати насчет калядных фестов, а почему в отчете на шакалах написано, что группа Massenhinrichtung — полузапрещенные? Они и на афишах указаны только аббревиатурой, и в анонсе организатора.

    >>>
  6. Anastasiya 25.06.2019 в 16:16

    Robert S. написал(а):
    Они и на афишах указаны только аббревиатурой, и в анонсе организатора.

    Страшное немецкое слово в стране, победившей фашизм!

    >>>
  7. Robert S. 25.06.2019 в 16:59

    Anastasiya написал(а):
    Страшное немецкое слово в стране, победившей фашизм!

    Это в смысле, что-то случилось? Раньше же всё нормально с названием было. Кто недоволен-то?

    >>>
  8. Anastasiya 25.06.2019 в 17:12

    Купальскае Кола каким-то боком примазалось к Европейским Играм, вот и решили название группы немного подсократить. «Паважаныя сябры! Нажаль, нягледзячы на мноства спробаў атрымання дазволу, выступ гурта Massenhinrichtung на фестывалі «Купальскае Кола 2019″ быў забаронены. Замест Massenhinrichtung у «Купальскім Коле 2019″ прыме ўдзел адмысловы праект нашых музыкаў — MSSNH.»

    >>>
  9. 666 25.06.2019 в 18:07

    Anastasiya написал(а):
    Купальскае Кола каким-то боком примазалось к Европейским Играм

    Юродивый всё продолжает свой путь в пучины безумия.

    >>>
  10. Фисбо 25.06.2019 в 20:57

    Anastasiya написал(а):
    Купальскае Кола каким-то боком примазалось к Европейским Играм, вот и решили название группы немного подсократить. «Паважаныя сябры! Нажаль, нягледзячы на мноства спробаў атрымання дазволу, выступ гурта Massenhinrichtung на фестывалі «Купальскае Кола 2019″ быў забаронены. Замест Massenhinrichtung у «Купальскім Коле 2019″ прыме ўдзел адмысловы праект нашых музыкаў — MSSNH.»
    В принципе, все верно, патриотической группе из Белоруссии называться по-немецки «Массовая казнь» это какое-то издевательство и пиздец, не находите? Полностью поддерживаю решение властей ограничить выступления этих извращенцев. Ничего святого у людей нет, так еще о родину таким названием ноги вытерли, тошнит от них.

    >>>
  11. Sonne 25.06.2019 в 23:23

    Можно показательно расстрелять!

    >>>
  12. atr 25.06.2019 в 23:24

    Фисбо написал(а):
    В принципе, все верно, патриотической группе из Белоруссии называться по-немецки «Массовая казнь» это какое-то издевательство и пиздец, не находите? Полностью поддерживаю решение властей ограничить выступления этих извращенцев. Ничего святого у людей нет, так еще о родину таким названием ноги вытерли, тошнит от них.

    Ты бы яшчэ по-польску к группе Бегемот взывал бы, что у них нет ничего святого

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Новинка ENTOMBED A.D. «Torment Remains»

Когда известная группа в силу внутренних конфликтов распадается на две - иногда под разными названиями (IMMORTAL vs ABBATH), иногда с приставкой (ENTOMBED vs ENTOMBED A.D., VENOM vs VENOM INC), иногда тупо дублируя...

Close