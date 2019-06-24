Метал-концерты в Минске, осень 2019 года

Да-да, лето едва перевалило за солнцестояние, а на минскую осень уже полно анонсов! Так что имеет смысл закупаться билетами заранее: сейчас они выйдут дешевле, чем в начале сезона.
15.09 — задорным лютым блэком встретят сентябрь TAAKE и DOWNCROSS. Клуб «Брюгге», 18+, на настоящий момент цена 50 рублей.
16.09 — буквально на следующий день, не закусывая, там же можно оттопыриться под финский трэш в исполнении LOST SOCIETY. Возрастное ограничение 18+, цена вопроса от 45 рублей.
18.09 во Дворце Спорта можно будет погрустить, глядя во что превратились EVANESCENCE. Ну или, напротив, порадоваться, что группа еще бодрячком. Стоимость: танцпол – 85 рублей, фан-зона – 100 рублей, сектора от 55 до 155 рублей.
29.09 — один из самых ожидаемых и, уверена, успешных концертов сезона. DIMMU BORGIR приедут в «Репаблик»! И, пока он не треснул, рекомендуем затариваться билетами. Сейчас их стоимость составляет 75 рублей за танцпол и 85 за столикоместо.
04.10 CHILDREN OF BODOM в RE:Public постараются повторить успех своего первого визита в РБ. Правда, уже с новым альбомом. Танцпол от 70 рублей, столики от 85 рублей (чем ближе к концерту, тем дороже).
07.10 постхардкоровая туса BIRDS IN ROW, DIVE TO SURVIVE, FULL LUNGS, WINDOVER наорет на всех в «Брюгге». Билеты от 25 рублей.
10.10 снова встретим в Минске SEPTICFLESH. «Брюгге», 18+, билеты от 40 рублей.
13.10 — республиканский день депрессивного блэк-метала в компании в TOTALSELFHATRED, ZAKLON, NAVJARMAAHR, VICTIM PATH. Клуб «Брюгге», 16+, стоимость билетов пока неизвестна.
Далее — три неметаллических, но, кажется, знаковых мероприятия.
20.10 в «Брюгге» случится неповторимый BAD SECTOR. Билеты в предпродаже — 35 рублей.
22.10, кому покажется мало, сработает PERTURBATOR. RE:Public, предпродажа: танцпол от 35 рублей, места за столиком от 45 рублей.
13.11 в очередной раз приедут неизменно ажиотажные OOMPH!. RE:Public, билеты в предпродаже от 65 рублей.
15.11 — крутой международный подгон AMENRA, E-L-R, YLVA в «Брюгге». Время выворачивать наизнанку души и доставать из кармана 55 грошиков за танцпол и 70 за возможность свалиться под столик. Количество билетов ограничено, организаторы призывают не тупить.
По мере появления новых анонсов список будет пополняться. Ну а до осени, напоминаем, стоит посетить выступления MONO (9 июля) и ARCH ENEMY (14 июля).
Из представленных контор,Arch Enemy — 14 июля(воскресенье),надо пойти ощутить мощную энергетику. Evanescence,ну посмотреть бы,бодрячком они или нет. Надеюсь что когда-нибудь Минск посетят и My Dying Bride.
LOST SOCIETY, DIMMU BORGIR, PERTURBATOR — точно иду.
Ещё AMENRA скорее всего.
Ну и ждём один чешский грайндовый анонс на осень!
а что там «GodsTower 30 лет» или как?
ukko написал(а):
а что там «GodsTower 30 лет» или как?
По мне это так же примерно интересно, как какой-нибудь «Калядны фэст». Но да, 7 ноября будет их сольник.
Anastasiya написал(а):
ukko написал(а):
а что там «GodsTower 30 лет» или как?
По мне это так же примерно интересно, как какой-нибудь «Калядны фэст». Но да, 7 ноября будет их сольник.
Кстати насчет калядных фестов, а почему в отчете на шакалах написано, что группа Massenhinrichtung — полузапрещенные? Они и на афишах указаны только аббревиатурой, и в анонсе организатора.
Robert S. написал(а):
Они и на афишах указаны только аббревиатурой, и в анонсе организатора.
Страшное немецкое слово в стране, победившей фашизм!
Anastasiya написал(а):
Страшное немецкое слово в стране, победившей фашизм!
Это в смысле, что-то случилось? Раньше же всё нормально с названием было. Кто недоволен-то?
Купальскае Кола каким-то боком примазалось к Европейским Играм, вот и решили название группы немного подсократить. «Паважаныя сябры! Нажаль, нягледзячы на мноства спробаў атрымання дазволу, выступ гурта Massenhinrichtung на фестывалі «Купальскае Кола 2019″ быў забаронены. Замест Massenhinrichtung у «Купальскім Коле 2019″ прыме ўдзел адмысловы праект нашых музыкаў — MSSNH.»
Anastasiya написал(а):
Купальскае Кола каким-то боком примазалось к Европейским Играм
Юродивый всё продолжает свой путь в пучины безумия.
Anastasiya написал(а):
Купальскае Кола каким-то боком примазалось к Европейским Играм, вот и решили название группы немного подсократить. «Паважаныя сябры! Нажаль, нягледзячы на мноства спробаў атрымання дазволу, выступ гурта Massenhinrichtung на фестывалі «Купальскае Кола 2019″ быў забаронены. Замест Massenhinrichtung у «Купальскім Коле 2019″ прыме ўдзел адмысловы праект нашых музыкаў — MSSNH.»
В принципе, все верно, патриотической группе из Белоруссии называться по-немецки «Массовая казнь» это какое-то издевательство и пиздец, не находите? Полностью поддерживаю решение властей ограничить выступления этих извращенцев. Ничего святого у людей нет, так еще о родину таким названием ноги вытерли, тошнит от них.
Можно показательно расстрелять!
Фисбо написал(а):
В принципе, все верно, патриотической группе из Белоруссии называться по-немецки «Массовая казнь» это какое-то издевательство и пиздец, не находите? Полностью поддерживаю решение властей ограничить выступления этих извращенцев. Ничего святого у людей нет, так еще о родину таким названием ноги вытерли, тошнит от них.
Ты бы яшчэ по-польску к группе Бегемот взывал бы, что у них нет ничего святого