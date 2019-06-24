Метал-концерты в Минске, осень 2019 года

Да-да, лето едва перевалило за солнцестояние, а на минскую осень уже полно анонсов! Так что имеет смысл закупаться билетами заранее: сейчас они выйдут дешевле, чем в начале сезона.

15.09 — задорным лютым блэком встретят сентябрь TAAKE и DOWNCROSS. Клуб «Брюгге», 18+, на настоящий момент цена 50 рублей.

16.09 — буквально на следующий день, не закусывая, там же можно оттопыриться под финский трэш в исполнении LOST SOCIETY. Возрастное ограничение 18+, цена вопроса от 45 рублей.

18.09 во Дворце Спорта можно будет погрустить, глядя во что превратились EVANESCENCE. Ну или, напротив, порадоваться, что группа еще бодрячком. Стоимость: танцпол – 85 рублей, фан-зона – 100 рублей, сектора от 55 до 155 рублей.

29.09 — один из самых ожидаемых и, уверена, успешных концертов сезона. DIMMU BORGIR приедут в «Репаблик»! И, пока он не треснул, рекомендуем затариваться билетами. Сейчас их стоимость составляет 75 рублей за танцпол и 85 за столикоместо.

04.10 CHILDREN OF BODOM в RE:Public постараются повторить успех своего первого визита в РБ. Правда, уже с новым альбомом. Танцпол от 70 рублей, столики от 85 рублей (чем ближе к концерту, тем дороже).

07.10 постхардкоровая туса BIRDS IN ROW, DIVE TO SURVIVE, FULL LUNGS, WINDOVER наорет на всех в «Брюгге». Билеты от 25 рублей.

10.10 снова встретим в Минске SEPTICFLESH. «Брюгге», 18+, билеты от 40 рублей.

13.10 — республиканский день депрессивного блэк-метала в компании в TOTALSELFHATRED, ZAKLON, NAVJARMAAHR, VICTIM PATH. Клуб «Брюгге», 16+, стоимость билетов пока неизвестна.

Далее — три неметаллических, но, кажется, знаковых мероприятия.

20.10 в «Брюгге» случится неповторимый BAD SECTOR. Билеты в предпродаже — 35 рублей.

22.10, кому покажется мало, сработает PERTURBATOR. RE:Public, предпродажа: танцпол от 35 рублей, места за столиком от 45 рублей.

13.11 в очередной раз приедут неизменно ажиотажные OOMPH!. RE:Public, билеты в предпродаже от 65 рублей.

15.11 — крутой международный подгон AMENRA, E-L-R, YLVA в «Брюгге». Время выворачивать наизнанку души и доставать из кармана 55 грошиков за танцпол и 70 за возможность свалиться под столик. Количество билетов ограничено, организаторы призывают не тупить.

По мере появления новых анонсов список будет пополняться. Ну а до осени, напоминаем, стоит посетить выступления MONO (9 июля) и ARCH ENEMY (14 июля).