В Минск едут THE OCEAN. Пять вещей, которые надо знать о коллективе

В эту субботу, последний день лета, немцы THE OCEAN повторят свой набег на Минск, уничтожив морально RE:Public на пару с CHALLENGER DEEP. В прошлый раз я концерт пропустила; отчасти специально (но больше, конечно, из-за усталости: парни играли поздно ночью в первый день феста) не пошла на выступление группы на Brutal Assault в этом году: от них хочется безумия клубного, концентрированного, максимальной ударной волны — которую, уверена, группа сгенерирует с начальных же нот. THE OCEAN не имеют стиля (прогрессив? навороченный атмосферный сладж/пост-метал? как-то скудно для описания), как, возможно, не имеет формы стихия. Кто знает, какой она будет. Одно лишь известно: накроет по полной.

1) Изначально, собравшись в начале нулевых, проект назывался THE OCEAN COLLECTIVE: движущей силой, ядром, оставался гитарист Robin Staps, а вокруг него, приходя и уходя, творили многие десятки музыкантов. В 2013-м состав наконец стабилизировался, и «коллективную» составляющую опустили. Тем не менее, в записи альбомов по-прежнему принимает участие множество музыкантов: гостевые вокалисты, скрипачи, пианисты, трубачи, джазовые вибрафонисты, контрабасисты, саксофонисты, тромбонисты и так далее.

2) Проект необычайно продуктивен: начиная с дебюта 2004 года вышло семь полноформатных студийников, два из которых, Heliocentric и Anthropocentric, в порыве творческого экстаза, группа выдала в 2010 году. Названия и релизов, и песен имеют научный/концептуальный подтекст, затрагивая то геологическую историю Земли, то теории развития Солнечной системы, то океанические зоны (ну еще бы). Все это не случайно: по образованию Робин физик-географ.

3) «У меня всегда были особые, насыщенные отношения с океаном, как положительного, так и негативного характера, — вспоминал Степс, — во-первых, будучи ребенком, я едва не утонул. Дважды. Во-вторых, одни из лучших минут своей жизни я провел на океаническом берегу. Об этом можно судить по татуировкам, покрывающим целиком мои руки. В общем, для меня это важно: океанический берег — это место, где я могу расслабиться, отвлечься от всего, сбежав от повседневности. Также я занимаюсь дайвингом. Я писал основную часть диплома, наблюдая за коралловым рифом в южном Белизе. Неудивительно, что музыка группы также напоминает мне океан: я хотел создать команду, в которой музыкально дозволено все; в звуках которой я смогу передать и восхитительные закаты в нежном бризе, и кишащие акулами штормовые порывы, сметающие и убивающие все живое».

4) С 2009 года в группе числится единственный постоянный вокалист Loïc Rossetti (кстати, швейцарец по происхождению). Его выбирали из сотен кандидатов; но когда Loïc появился в студии во время записи альбома Heliocentric и исполнил партию «Firmament», он был принят безо всяких вопросов. А «тестовая» запись его вокала вошла в финальную редакцию темы. «Нам нужен был фронтмен, который бы не ограничивал музыкальную составляющую, позволял делать все, что угодно, — говорит Робин, — скрим, мощное концертное исполнение — да, прошлые ребята справлялись с этим прилично. Но мы также хотели чистый вокал. И не то чтобы гейский металкоровый войс, а настоящее, прочувствованное пение на припевах. Никто ранее не был способен на это — но когда появился Loïc, сразу стало понятно: вот он. Именно этого человека мы искали; его манеру, его стиль, его индивидуальность. И, конечно, нестандартный для метала чистый вокал. Это была любовь с первого взгляда».

5) Последний на сегодняшний лень лонгплей группы называется Phanerozoic I: Palaeozoic — он вышел в 2018-м и, как можно догадаться, грядет часть два. В 2020-м. В песне «Devonian: Nascent» можно услышать голос «кататонца» Jonas Renkse, и… нет причин не начать с нее ночной плейлист. А затем ждать субботы!