Темные воды, или Как дважды упороться в одну ноябрьскую неделю

..Кто хочет изведать путь из марианских глубин в космос, готовьтесь. Хотя крики не услышат, скорее всего, по обе стороны. Редкая ноябрьская неделя выпала сразу на два любопытных и эмоционально трудных мероприятия: завтра в «Брюгге» болезненный грузный пост-хардкор с презентациями новых вещей NEBULAE COME SWEET и CHALLENGER DEEP, а также выступлением российско-французской группы REKA; в четверг в «Репаблике» — возвышенная планетарная грусть от GIAA. И если с первыми, вторыми и «астронавтами» все более-менее ясно, то о степени мутности вод речных предлагаю поразмыслить прямо сейчас.

REKA — международный проект музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа; они редко говорят о себе (все больше о политике и социальных беспокойствах), еще реже выступают, и с 2014 года морозят любителей хмурой загонности предвкушением нового материала (а он таки будет, и если повезет, даже и в Минске!). У них есть альбомы I (2010), II (2010) и III (2011), участие в нескольких сплитах и, что рекомендую заценить прямо сейчас, миник Dvala 2014 года.

Пока на Земле не останется угнетаемых, «нелегальных», ненужных, второсортных людей, до тех пор мы вправе винить себя в том, что живём за счёт других, пьём их кровь и отравляем жизнь. У нас есть выбор. У них его нет. Тщетные попытки изменить жизнь искоренены и запрещены под угрозой насилия со стороны государственных органов, подкреплённых контрактами и деньгами корпораций, контролирующих все сферы мировой жизни.

Жизни обывателя и паразита, которыми мы и выступаем в разной степени, идеализируя одни явления и закрывая глаза на другие, прикрываясь громкими словами о невозможности перемен в существующем порядке. От действий каждого человека зависит то, что будет происходить в будущем: строить ли принципиально новые взаимоотношения между людьми, или же плыть по течению той реки, русло которой не менялось всё то время, пока существовало человечество со всей своей историей угнетения одних людей другими, меньшинством — большинства. Мы никогда не найдём верных ответов на все вопросы, и не приблизимся к истине на близкое расстояние, чтобы рассмотреть её очертания, но мы можем взглянуть на этот мир с другой стороны для того, чтобы увидеть цельную картину, безо всяких прикрас и замазанных мест, которые так тщательно скрывают от нас…