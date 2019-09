В Минске выступит KŪLGRINDA

В этот день родились 1946 - Dickie Peterson (BLUE CHEER) †



1968 - Larry LaLonde (PRIMUS, ex-POSSESSED)



1970 - Slawomir "Cyjan" Cywoniuk (DEAD INFECTION)



1975 - Ashmedi Melechesh (MELECHESH)



1975 - Jaani Kahkonen (ENTWINE)



1978 - Set Teitan (WATAIN, ex-DISSECTION, ex-ABORYM)



1978 - Michael "Padge" Paget (BULLET FOR MY VALENTINE)



1980 - Kostas "Gus G" Karamitroudis (FIREWIND, ex-OZZY OSBOURNE, etc.)

15 релизов сентября DragonForce Extreme Power Metal Opeth In Cauda Venenum As I Lay Dying Shaped By Fire Visceral Disgorge Slithering Evisceration Chelsea Wolfe Birth Of Violence Mgła Age Of Excuse Raventale Morphine Dead Gardens Steel Panther Heavy Metal Rules White Ward Love Exchange Failure Cult Of Luna A Dawn To Fear Korn The Nothing Borknagar True North The Hu The Gereg The 69 Eyes West End Sonata Arctica Talviyö