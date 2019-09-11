В Минске выступит KŪLGRINDA

..И это не гринда, как, может, кто-то подумал. А оригинальный литовский фолк-ритуал — с аутентичным инструментарием и гимнами древним богам. Концерт при поддержке белорусских фолькдористов DAINAVA состоится 20 сентября в Молодежном театре эстрады. Дополнительная информация — в группе вк.

«Впервые в Минске — большой концерт литовской фолк-ритуал-группы KŪLGRINDA. Эта музыкальная группа сопровождает перенятые и восстановленные древние обряды, проводимые сегодня в литовском Сообществе балтской веры «Ромува». Руководит «Кулгриндай» Иния Тринкунене — лидер «Ромувы».

Песни, которые исполняет KŪLGRINDA, — это и календарные песни, усердно выбранные из всего народного песенного наследия, и гимны древнелитовским покровителям и покровительницам различных сфер жизни — огненной Габии, земельной Жямине, пчелиной Аустеи, небесному Перкунасу и т.д. KŪLGRINDA и общенациональные фестивали открывает, и в государственных мероприятиях не раз принимала участие. Например, с ее участием происходило освящение государственного флага Президента Литвы.

Привезет KŪLGRINDA в Минск также и песни, ставшие визитной карточкой как этой группы, так и всей Литвы в мире, — многоголосые сутартинес, которые внесены в список наследия ЮНЕСКО. Это действительно «трансовые» песни: певицы не ведут одну мелодию одновременно своими голосами, а поют «отсроченно», поэтому слушатель перестаёт отслеживать мелодию и просто «ныряет» в стихию песни.

С белорусской стороны пару KŪLGRINDA составит группа DAINAVA. Ее участники берут из беларуского песенного наследия наилучшее и исполняют строго в соответствии с календарным временем. На этот раз они исполнят песни, соответствующие осенней поре. DAINAVA исполнит песни также в сопровождении дуды (белорусской волынки) и колесной лиры — древних инструментов, которые были распространены ранее в Беларуси и сейчас активно возрождаются.

Начало концерта в 19:00 по адресу: Минск, Молодежный театр эстрады, улица Московская 18а.

Концерт проходит при поддержке Посольства Литовской Республики в Республике Беларусь. Мероприятие приурочено также к Дню единства балтов 22 сентября — государственному празднику в Литве и Латвии, которое отмечают также энтузиасты и в нашей стране, зажигая вечером этого дня на холмах и древних городищах костры».

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