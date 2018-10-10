25 октября — день DREAM THEATER

Во всяком случае, в клубе TNT. В этот день в течение двух с половиной часов воздавать трибьют-дань отцам прогрессив-метала будут NIHILIST, ENDOGENESIS и WILD MELISSA. Вход свободный!

Подробная информация здесь.

Кумиры. Виртуозы. Законодатели стиля. Идолы не одного поколения и просто хорошие музыканты с заслуженной мировой репутацией! Наслаждаясь экстравагантными риффами и безумными построениями мелодий, каждый где-то в глубине своей неистово творческой души мечтает на них равняться или хотя бы походить. Слушая и переслушивая каждый альбом снова и снова, всегда находишь в этой музыке что-то новое. DREAM THEATER — это театр, побывать в котором мечтает каждый, кто хоть сколько-нибудь знает и любит PROGRESSIVE. В этот вечер, спустя 9 лет, в Минске соберутся 3 мощных музыкальных состава, чтобы окунуть вас в магическую атмосферу этого замечательного коллектива!

трибьюты концерты в Минске

, рубрика(и): Быстрые новости

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