КМС-ы Одина. В Минск едут авторы блэк-хопа-на-районе URATSAKIDOGI

Тот нечастый случай, когда группа только успела хайпануть в соцсетях, а вот уже и концерт в Минске. Хулиганский «pazor metal», московская группа URATSAKIDOGI, позабавившая метал-мир емкими миксами блэк-метал антуража с реально-пацанскими трениками, выступит 12 января в «Брюгге» с презентацией альбома Black Hop, и у вас достаточно времени, чтобы соорудить уместный прикид. Хотя про фэйс-контроль организатор пока что умалчивает.

«История музыкально-мистического ордена URATSAKIDOGI берет начало в лихом 97. Более чем двадцатилетний путь экспериментов с самыми различными музыкальными жанрами и направлениями привел группу к скрещиванию таких взаимоисключающих музыкально-культурных явлений, как Hip-Hop и Black Metal.

Первые результаты этого синтеза получились весьма впечатляющими и были опубликованы на релизах Падшие Берёзы (2016) и Blackchörny (2017). Воодушевленные успехом URATSAKIDOGI продолжили работать в этом направлении. Итогом стал альбом с коротким и емким названием — Black Hop, который будет выпущен в октябре 2018. Материал является весьма новаторским и революционным как для самого ордена (поскольку столь стилистически единообразных и концептуальных релизов у URATSAKIDOGI еще никогда не было), так и для современной музыки в целом. Ибо никто прежде не создавал на стыке Hip Hop и Black Metal ничего подобного или, во всяком случае, столь же убедительного!

Этэншен! Мероприятие имеет возрастное ограничение 18+ ! Не рекомендуется беременным детям, упоротым женщинам, а также блэк-метал ортодоксии! Добра вам, Милые Люди!»