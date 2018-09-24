КМС-ы Одина. В Минск едут авторы блэк-хопа-на-районе URATSAKIDOGI

Тот нечастый случай, когда группа только успела хайпануть в соцсетях, а вот уже и концерт в Минске. Хулиганский «pazor metal», московская группа URATSAKIDOGI, позабавившая метал-мир емкими миксами блэк-метал антуража с реально-пацанскими трениками, выступит 12 января в «Брюгге» с презентацией альбома Black Hop, и у вас достаточно времени, чтобы соорудить уместный прикид. Хотя про фэйс-контроль организатор пока что умалчивает.

концерты в Минске Uratsakidogi «История музыкально-мистического ордена URATSAKIDOGI берет начало в лихом 97. Более чем двадцатилетний путь экспериментов с самыми различными музыкальными жанрами и направлениями привел группу к скрещиванию таких взаимоисключающих музыкально-культурных явлений, как Hip-Hop и Black Metal.

Первые результаты этого синтеза получились весьма впечатляющими и были опубликованы на релизах Падшие Берёзы (2016) и Blackchörny (2017). Воодушевленные успехом URATSAKIDOGI продолжили работать в этом направлении. Итогом стал альбом с коротким и емким названием — Black Hop, который будет выпущен в октябре 2018. Материал является весьма новаторским и революционным как для самого ордена (поскольку столь стилистически единообразных и концептуальных релизов у URATSAKIDOGI еще никогда не было), так и для современной музыки в целом. Ибо никто прежде не создавал на стыке Hip Hop и Black Metal ничего подобного или, во всяком случае, столь же убедительного!

Этэншен! Мероприятие имеет возрастное ограничение 18+ ! Не рекомендуется беременным детям, упоротым женщинам, а также блэк-метал ортодоксии! Добра вам, Милые Люди!»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 24.09.2018 в 20:54

    Трушники на говно изойдут!

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  2. Diamond 24.09.2018 в 23:27

    Думаю, что изойдут на г*но те, у кого проблемы с чувством юмора! . Наряду с Uratsakidogi хотелось, чтобы кто-нибудь привез Infernal FuckЪ — тоже можно угореть \m/

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  3. ukko 25.09.2018 в 08:16

    Действительно прикольно
    Но у меня другой вопрос. А как же художественный уровень? Вот к примеру у Hate низкий, а у них выходит высокий? Или у тех кто это решает нет проблем с чувством юмора? Не думаю…

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  4. Nokt 25.09.2018 в 11:29

    вот не особо мне во время хайпа зашел этот блэк хоп, но ідті, конечно, надо.
    а потом будет срач в каментах!

    зЫ Diamond, Infоrnal FuckЪ как заехали в Минск в 2012, что ли, так и все — больше не пущщають и не зовуть. У нас с товарищами уже даже мысли тупо, блин, скататься на них в Питер (билеты на их канцы там копеечные, так что по итогу выйдет терпимо)

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