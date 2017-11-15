Метал-истории. METALLICA: «Мы всегда были шутниками. И отправили как-то на сцену к QUEENSRŸCHE стриптизеров»

Не стоит быть слишком серьезным и скучным, даже если ты, к примеру, не панк. Это правило METALLICA, как флаг, несли в расцвете своей карьеры — и, как умели подшучивали над музыкантами, игравшими у них в суппорте. «В конце 80-х мы делали гадости по отношению к THE CULT, METAL CHURCH, а еще QUEENSRŸCHE. Уже потом, с годами, стали относиться к командам-разогреву помягче — однако практические шутки всегда были нашим коньком», — признается Kirk Hammett.

«Вот одно из моих любимых воспоминаний. В туре «…And Justice for All» 1989 года на нашем разогреве играли QUEENSRŸCHE. Это был их последний концерт на гастролях. Ну и мы подумали, что надо это дело как-то отметить — к примеру, выпустить на сцену… мужчин-стриптизеров. Под известный хит группы, балладу «Silent Lucidity» («Безмолвная ясность»).

Итак, начинается баллада, музыканты стараются, на сцене за ними рядком стоит шесть стриптизеров. И мы просим световика подсветить этот ряд. Публика, завидев неожиданный элемент шоу, начала довольно шуметь. А музыканты, не понимая, чему все так радуются, решили, мол: «Вау, эта тема тут прекрасно заходит!». Они просто не могли видеть, что пока проникновенно играют, за их спинами три пары раздетых мужчин имитируют половые акты!

Это был просто угар! Помню, я ржал так, что слезы ручьями лились по лицу».