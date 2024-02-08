Black Sabbath Paranoid
08.02.2024

История одной (дурацкой) обложки: BLACK SABBATH «Paranoid»

Блог

Про музыку легендарного альбома BLACK SABBATH Paranoid, а также его значение для мирового метала сказано и написано невероятное количество слов и статей. Тайн там давно не осталось. А вот обложка пластинки до сих пор вызывает недоумение — и до сих пор попадает в списки самых нелепых, самых неуместных и просто дурацких образчиков рок-оформления всех времен. Что же все-таки на ней происходит?

Black Sabbath Paranoid album cover story

Лес, мужик в цветной флуоресцентной одежке, щит, меч, шлем… почему? На фото хэллоуиновский маскарад или сексуальные фантазии фаната суперменских комиксов? Да и при чем тут, черт подери, параноики?

Фотокарточку для кавер-арта придумал и произвел некто Keith MacMillan, сотрудничавший в ту пору с лейблом Vertigo, а в главной роли выступил ассистент его фотостудии. И, как пояснил много лет спустя Tony Iommi, к параноикам дело отношения не имело.

«Мы планировали назвать альбом War Pigs, потому придумали эту идею с чуваком с щитом и мечом, что более-менее коррелировало с тематикой битв и войн. Однако лейбл не позволил взять такое название… в те дни. (Шла Вьетнамская война, и никто не хотел никого лишний раз провоцировать; тем более, что BLACK SABBATH и так уже пользовались повышенным общественным вниманием как адские сатанисты, — прим.авт.) Так, они написали на обложке Paranoid, а оформление оставили как есть. Для нас все это было, конечно же, суперстранно».

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