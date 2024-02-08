История одной (дурацкой) обложки: BLACK SABBATH «Paranoid»Блог
Про музыку легендарного альбома BLACK SABBATH Paranoid, а также его значение для мирового метала сказано и написано невероятное количество слов и статей. Тайн там давно не осталось. А вот обложка пластинки до сих пор вызывает недоумение — и до сих пор попадает в списки самых нелепых, самых неуместных и просто дурацких образчиков рок-оформления всех времен. Что же все-таки на ней происходит?
Лес, мужик в цветной флуоресцентной одежке, щит, меч, шлем… почему? На фото хэллоуиновский маскарад или сексуальные фантазии фаната суперменских комиксов? Да и при чем тут, черт подери, параноики?
Фотокарточку для кавер-арта придумал и произвел некто Keith MacMillan, сотрудничавший в ту пору с лейблом Vertigo, а в главной роли выступил ассистент его фотостудии. И, как пояснил много лет спустя Tony Iommi, к параноикам дело отношения не имело.
«Мы планировали назвать альбом War Pigs, потому придумали эту идею с чуваком с щитом и мечом, что более-менее коррелировало с тематикой битв и войн. Однако лейбл не позволил взять такое название… в те дни. (Шла Вьетнамская война, и никто не хотел никого лишний раз провоцировать; тем более, что BLACK SABBATH и так уже пользовались повышенным общественным вниманием как адские сатанисты, — прим.авт.) Так, они написали на обложке Paranoid, а оформление оставили как есть. Для нас все это было, конечно же, суперстранно».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 124
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Комментарии
Чорны:
Irhel:
Anastasiya:
Евгений Копытце написал(а):
удивлён, что вы не знаете, как минимум, великолепных Hamferð. их evst 10 лет назад открытием стал. заглавную песню до сих пор считаю одной �…
Алексей:
Евгений Копытце:
удивлён, что вы не знаете, как минимум, великолепных Hamferð. их evst 10 лет назад открытием стал. заглавную песню до сих пор считаю одной из лучших в жанре https://www.youtube.com/watch?…
Дружище Христос:
Alex написал(а):
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говни…
Alex:
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говнина
меньше у�…
Юрий:
Моран:
Ахах, ну и кал. У лысого дурика просто деньги закончились, вот он и выдал откровения, на уровне 86 года, новаторстао так и прёт …
Моран:
Не знаю, не слышал. И вообще после четверти века металла перешёл на прослушивание рейва в наушниках, когда иду по улице. Наскучила вся эта однообразная тягомотина, о…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Лично мне нравятся все альбомы METALLICA. Я даже врубился в альбом который раньше не понимал это DEATH MAGNETIC. Хэтфилды родились артистами. Они артисты от Бога которые не уст…
Другой Александр:
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говнина
меньше у�…
Виктор:
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говнина
меньше уже никто не даст?)
…
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