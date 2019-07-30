BLACK SABBATH: «Мы всегда носили кресты против наложенного проклятия»

Через неделю исполнится 36 лет альбому BLACK SABBATH Born Again, из-за «дьявольской» обложки которого разгорелись пятые точки не только слушателей и критиков (обложка не раз попадала в списки «наихудших на все времена»), но и некоторых участников группы. Так, Ian Gillan, который тогда занимал вокальную должность, сказал журналистам, что «блеванул, это увидев». Ну и, к некруглой дате, держите тематическую цитату от группы, которая, заигрывая с Тьмой, на деле всегда от нее отбивалась.

Geezer Butler: «Была одна организация, занимавшаяся черной магией. Они хотели, чтобы мы отыграли концерт, стоя в каменном круге. Мы отказались. Мы были, в общем-то, против Сатаны, против дьявольской пропаганды. И в итоге эти ребята вроде как прокляли группу. Предводитель белых магов и ведьм позвонил тогда нашему менеджменту и сказал, что на нас наложено проклятие, и он знает об этом. Чтобы защититься от злых сил, нам стоит носить кресты — а он позаботится о том, чтобы провести соответствующий ритуал. Не скажу, чтобы это звучало убедительно — но мы действительно начали носить кресты. Их сделал для нас отец Оззи. Он тогда работал на фабрике, производившей металлические автозапчасти, и отлил для нас здоровенные кресты».

Tony Iommi: «Мы немного интересовались оккультизмом, а я с Гизером смотрел ужастики. На концерты приходили ведьмы. Однажды после шоу мы вернулись в отель и увидели целый круг людей в черном, сидящих на полу и распевающих ритуальные песни. Чтобы попасть в свои номера, нам пришлось переступить через эту кадку, и уже уходя, мы задули свечи и спели для них «Happy Birthday». Это просто выбесило собравшихся.

А что до креста… я ношу его на сцене лет сорок, никогда не выходил без него и считаю своим талисманом. Я верю в бога… и в то, что дьявол живет в каждом из нас».