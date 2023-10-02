BLACK SABBATH Ballet
02.10.2023

Танец маленьких шабашей. В Британии состоялась премьера балета под музыку BLACK SABBATH

Блог

Метал-оперы мы уже неоднократно слышали, выступления металистов с оркестрами — не редкость. Но что насчет хэви-метал балета?.. Британцы решили и этот вопрос: две недели назад в Бирмингеме состоялась премьера «Black Sabbath – The Ballet», подготовленная одним из пяти крупнейших балетных театров Великобритании, Birmingham Royal Ballet. Выглядело это, судя по небольшим урывкам доступных на настоящий момент видео, несколько странно — но Tony Iommi, украсивший презентацию выходом на завершающем треке «Paranoid», результатом остался доволен.

BLACK SABBATH Ballet brimingham iommi

«Сказал бы мне кто пару десятков лет тому, что балерины будут танцевать под музыку BLACK SABBATH, я б просто не поверил, — признался музыкант, — но вызов получился знатным. Благодаря этому балету я увидел нашу музыку под другим углом, потому что интерпретация ее изменилась. База, конечно, осталась неизменной, но оркестровки и прочие штуки поменяли восприятие. Ну а в целом… да, никогда в жизни не мог бы себе вообразить, что люди будут танцевать под «War Pigs» или «Iron Man». Но вот же оно!»

BLACK SABBATH Ballet premiere

«Заинтересуются ли благодаря «Black Sabbath – The Ballet» хэви-метал фэны балетом, и, напротив, балетная публика — тяжеляком? Хотелось бы верить. Комбинация, конечно, неочевидная и странная, но кому-то надо толкать лодку искусства. И, надеюсь, мы объединим обе аудитории. Они, с одной стороны, совершенно разные; но, с другой, это все еще творчество, и креативный подход, возможно, заинтересует и тех, и других. Во всяком случае, на это любопытно смотреть!»

Black Sabbath – The Ballet,

Худрук постановки Carlos Acosta сообщил, что больше половины билетов купили все-таки фэны BLACK SABBATH. В творчески переработанный саундтрек балета вошли следующие песни:

* «Paranoid» (Paranoid, 1970);
* «Iron Man» (Paranoid, 1970);
* «War Pigs» (Paranoid, 1970);
* «Black Sabbath» (Black Sabbath, 1970);
* «Solitude» (Master Of Reality, 1971);
* «Orchid» (Master Of Reality, 1971);
* «Laguna Sunrise» (Vol 4, 1972)
* «Sabbath Bloody Sabbath» (Sabbath Bloody Sabbath, 1973).

Надеюсь, в обозримом будущем покажут больше официальных видео, так что можно будет точно сказать, ужас-ужас это или нечто занятное.

Количество просмотров: 666

Читайте также:

1 comment

  • Merzbow написал(а):

    einstürzende neubauten такие вещи ещё в начале 80-х делали. Они то всяко потяжелее и пошумнее будут.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *