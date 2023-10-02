Танец маленьких шабашей. В Британии состоялась премьера балета под музыку BLACK SABBATH

Танец маленьких шабашей. В Британии состоялась премьера балета под музыку BLACK SABBATHБлог
Метал-оперы мы уже неоднократно слышали, выступления металистов с оркестрами — не редкость. Но что насчет хэви-метал балета?.. Британцы решили и этот вопрос: две недели назад в Бирмингеме состоялась премьера «Black Sabbath – The Ballet», подготовленная одним из пяти крупнейших балетных театров Великобритании, Birmingham Royal Ballet. Выглядело это, судя по небольшим урывкам доступных на настоящий момент видео, несколько странно — но Tony Iommi, украсивший презентацию выходом на завершающем треке «Paranoid», результатом остался доволен.
«Сказал бы мне кто пару десятков лет тому, что балерины будут танцевать под музыку BLACK SABBATH, я б просто не поверил, — признался музыкант, — но вызов получился знатным. Благодаря этому балету я увидел нашу музыку под другим углом, потому что интерпретация ее изменилась. База, конечно, осталась неизменной, но оркестровки и прочие штуки поменяли восприятие. Ну а в целом… да, никогда в жизни не мог бы себе вообразить, что люди будут танцевать под «War Pigs» или «Iron Man». Но вот же оно!»
«Заинтересуются ли благодаря «Black Sabbath – The Ballet» хэви-метал фэны балетом, и, напротив, балетная публика — тяжеляком? Хотелось бы верить. Комбинация, конечно, неочевидная и странная, но кому-то надо толкать лодку искусства. И, надеюсь, мы объединим обе аудитории. Они, с одной стороны, совершенно разные; но, с другой, это все еще творчество, и креативный подход, возможно, заинтересует и тех, и других. Во всяком случае, на это любопытно смотреть!»
Худрук постановки Carlos Acosta сообщил, что больше половины билетов купили все-таки фэны BLACK SABBATH. В творчески переработанный саундтрек балета вошли следующие песни:
* «Paranoid» (Paranoid, 1970);
* «Iron Man» (Paranoid, 1970);
* «War Pigs» (Paranoid, 1970);
* «Black Sabbath» (Black Sabbath, 1970);
* «Solitude» (Master Of Reality, 1971);
* «Orchid» (Master Of Reality, 1971);
* «Laguna Sunrise» (Vol 4, 1972)
* «Sabbath Bloody Sabbath» (Sabbath Bloody Sabbath, 1973).
Надеюсь, в обозримом будущем покажут больше официальных видео, так что можно будет точно сказать, ужас-ужас это или нечто занятное.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 666
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Танец маленьких шабашей. В Британии состоялась премьера балета под музыку BLACK SABBATH
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einstürzende neubauten такие вещи ещё в начале 80-х делали. Они то всяко потяжелее и пошумнее будут.