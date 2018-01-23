Мерч как причина раздора. Как получить проблемы (и пиар) за дизайн майки

Казалось бы, сколько в метал-мире еженедельно выпускается разнообразного мерча? Все эти непременные черепа, кресты, люциферы, обнаженные сатанинские тетки; рогатые, колючие, со змеями и щупальцами… уследить за появлением новых артов практически невозможно. Тем не менее, одним везет больше, другим меньше. Чьи-то майки становятся причиной хайпа, а иные пылятся в шкафах музыкантов с этикеткой «не продано; моль, жри». Однако же если группа называется BEHEMOTH, есть вариант и другой: отправиться за свои картинки, скажем, под суд.

Безусловно, ходить по судебным инстанциям для Нергала не ново. А уж с черным пиаром у него отношения не хуже, чем с черным металом. Ну или даже золотым. Поэтому очередное дело об оскорблении чего-то там встречаешь как должное. Ах, обиделись, ладно. Бывает. Для поляков состояние довольно естественное.

Как бы там ни было, на этот раз Нергалу выдвинуто обвинение в неуважении к государственным символам Польши. В деле, переданном в суд окружной прокуратурой Гданьска, фигурирует арт к мерчу тура «Republic Of The Unfaithful», который якобы оскорбляет государственный герб страны. Согласно прокуратуре, эксперт по геральдике и иконографии определил, что использованное группой оформление изображает «искаженный образ национальной эмблемы Польши». Оно «включает элементы и символы, считающиеся сатаниcтскими и антихристианскими, а также несущее смыслы, далекие от истории и государственной идеологии».

Потенциальные проблемы по этому поводу грозят трем фигурантам: Нергалу, вебмастеру группы Матею (за рекламу тура), а также художнику Рафалу Вехтеровичу. Если обвинение добьется своего, дело закончится штрафом или — максимальное наказание — тюремным заключением до одного года. Понятно, что вину свою никто не признает — да и вообще что Нергал, что Рафал считают наезды абсурдом. И, в общем, не против доказать это в стенах суда.

..И еще одна любопытная заметка на тему мерча — напомнившая мне историю с «братьями по сперме» от AMON AMARTH. Группа DARK DIVINITY из Новой Зеландии, о которой на сегодняшний день слышал, наверное, не очень большой процент метал-фэнов, стала хитом этой недели. Правда, не столько из-за музыки, сколько благодаря новому дизайну своей майки. На картинке вроде бы ничего необычного — однако озабоченный внимательный некто разглядел в образе священника… член.

Музыканты, поймавшие на фб и не только свой момент славы, отметили, что ни о чем подобном не думали — мол, эта эрекция возникла для них неожиданно, и если кто-то, заказавший футболку, чувствует от этого себя неуютно, то денежки ему/ей непременно вернут. Хотя я бы на месте Нергала заказала для будущих прений нечто подобное.