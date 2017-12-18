Сатанинское золото. Последний альбом BEHEMOTH стал «золотым» в Польше

Парадокс или нет, но одна из самых упоротых на католичестве стран Восточной Европы, с одной стороны, порицая своих богохульных детей (вспомним, сколько дел заводилось против Нергала и родственников — последние неприятности с законом у BEHEMOTH были буквально в октябре), другой рукой раздает им награды. Так, альбом The Satanist давеча получил «золотой» статус на родине, продавшись в Польше количеством 15000 копий.

«Йоу. Я ток проснулся… слегка с бодуна, — написал Нергал в своем звездном инстаграмчике. — Признаться, прошлой ночью я всадил в свое тело немало диких веществ. Я был в полном огне во время концерта и после — но вы ведь простите? Ибо случился один из лучших дней в нашей карьере: вчера на сцене мы объявили, что The Satanist стал ЗОЛОТЫМ в Польше!!! Спасибо вам, Michal Wardzała и Mystic! Спасибо вам, Inferno, Orion и Seth за дружбу и поддержку в хорошие и дурные времена. Спасибо ВАМ, народ, за то, что КУПИЛИ альбом и за то, что подбрасываете в пламя дровишек! Черт… я все еще не могу прийти в себя, как же это все круто…»

Для тех же, кто затер Сатаниста до дыр, также есть хорошая новость: в 2018-м «бегемоты» планируют издать новый лонгплей, для которого группа уже написала тонну материала. Ну, если верить их интервью. А также кой-чего даже уже показала в репетиционном отрывке.