IBARAKI: долгожданный проект блэк-метал проект фронтмена TRIVIUM и IHSAHN

IBARAKI: долгожданный проект блэк-метал проект фронтмена TRIVIUM и IHSAHNБлог
Разговоры об этом проекте велись годами. Его анонсировал Matt Heafy, о нем говорил Ihsahn — и в последнее десятилетие, наверно, ни одно интервью артистов не обходилось без вопроса об IBARAKI (в названии — имя японского демона; ранее вместо него рассматривался вариант MRITYU). И наконец сбылось! Вчера миру показали видеоклип «Tamashii No Houkai» как примерное отображение будущего альбома.
Процитирую пост двухлетней давности.
В 2015-м Мэтт, рожающий дебютник довольно давно, говорил: «Изначально я задумывал MRITYU как блэк-метал группу, в участии в которой я бы не признавался. Просто занимался бы музыкой — знаете, в стилистике второй волны блэка 90-х, вроде DARKTHRONE, ранних DIMMU BORGIR и EMPEROR. Но потом я осознал, что это не просто блэк, не просто сайд-проект, а нечто, что я всегда хотел сделать. Это мечта. И продюсировать эту мечту будет Ihsahn из EMPEROR.
Наши с ним беседы и его нынешние записи оказали на работу над MRITYU огромное влияние; так, первоначальная идея анонимного блэк-метал проекта обрела новый образ и форму. Я перестал задумываться, что о нем скажут другие, — все, что мне нужно, это быть честным. Делать то, что хочу. Такие настроения появились после того, как я узнал от Исана принципы блэк-метала».
Чуть позже Heafy также рассказывал: «Моя любовь к блэку в конечном итоге вылилась в желание создать сайд-проект, базирующихся на тех же принципах, что и ранний норвежский BM. Проект, окруженный анонимностью, чтобы никто не ассоциировал его со мной. Возможно, это отчасти потому, что жанр в восприятии отдельных фэнов андеграундно-элитарен, то есть они отворачиваются от любого своего фаворита, как только тот обретает некую популярность. Эта близорукость отдельной части публики поначалу смущала меня, однако однажды я познакомился и подружился с новым ментором, который смог бы помочь поменять подобное отношение посредством музыкального и артистического воздействия».
Однако достаточно слов и анонсов. Оцените, что вышло!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 121
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IBARAKI: долгожданный проект блэк-метал проект фронтмена TRIVIUM и IHSAHN
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