Max и Iggor Cavalera прилетели в Россию. Дорожные заметки Глории: «Один из моих предков был убит на Бутовском полигоне. Сейчас он святой»

В следующую пятницу в столичном «Репаблике» можно будет тряхнуть сединой и ностальгией: братья Max & Iggor Cavalera приезжают со спецпрограммой, посвященной альбомам Beneath The Remains и Arise. Ну а поскольку тур уже начался, и семейство прямо сейчас колбасится по дорогам и клубам Сибири, Gloria Cavalera в свободную минутку ведет дорожную трансляцию в своем дневничке. Вот начало большого пути в ее описании…

«На пару следующих недель я беру вас, мои студенты, на гастроли по России. Более 4,5 миллионов студентов прошли через мою Метал-школу, а теперь пора вместе в тур. Настало время! Присоединяйтесь, наблюдая, как Max и Iggor возвращаются Beneath Arise!

Нашей первой остановкой была Москва. Мы с Максом прилетели пораньше, чтобы навестить родственников и друзей, а также передохнуть в череде продолжительных перелетов. К счастью, у нас в Москве есть дражайшая сердцу подруга, которая приютила у себя в квартире. Встретившись, мы оправились в грузинский ресторан отведать традиционных яств.

На второй день мы поехали на Бутовский полигон. Лесное урочище с трагической историей, где 20000 невинных человек были расстреляны в период сталинских чисток 1937-1938. Никаких судов; обычный телефонный звонок мог закончиться вашей смертью. Один из моих предков был здесь убит. Сейчас он святой, поскольку выдержал пытку и не сдался… St Dimitri Dobrosernova. (Думаю, речь идет об этом человеке — прим.авт.) По окрестностям нас провел добрейший Отец Кирилл.

Вернувшись в квартиру старой подруги, мы вместе с удовольствием поужинали. А затем отправились в Омск навестить родственников.

Омск — мозаичный город, составленный из старых деревянных домиков и высоких зданий советской эпохи. Через него протекает река Волга, богатая рыбой и питающая окрестные леса.

После обеда в домашнем кругу мы отправились на кладбище навестить могилы моей тети и кузена. Он был убит 16 августа… чудовищное совпадение в истории моих родственников. (Детальнее об этом можно почитать в ранней публикации — прим.авт.)

Вчера нас встретили еще одним традиционным кушаньем: с хлебом и солью у дверей. Так прошли дни, которые мы с Максом провели вместе — в поисках духовности и местных обычаев…

Скоро отправляемся во Владивосток! Раньше в этом городе никогда не были, в силу непредвиденных обстоятельств прошлых лет, когда концерт внезапно отменили. Но то совсем другая история! А пока музыканты и команда поддержки, равно как и фэны, пребывают в нетерпеливом ожидании! Arise Beneath the Remains!!!!!»

Посмотрим, напишет ли она что-то про Минск…