Max Cavalera: «Выпить в автобусе было нечего, так что я пошел в туалет и стал пить жидкое мыло для рук»

В одном из недавних подкастов Max Cavalera описал свой непростой (и не факт, что последний решительный) путь к трезвости. «Моя дорога к straight edge была дикой, потому как я сам был дикарь. Из Бразилии. У меня куча историй. Например, помню, как мы играли в городе Амазонии, среди этих дождевых лесов, — и мне подогнали лучший на свете кокаин.

Какой-то чел подошел после концерта и вручил упаковку чистейшего белого боливийского порошка. Я, конечно, всадил эту дурь по полной программе. Плющило целую ночь. В конечном итоге я забрался на крышу дома и спел там целиком альбом Beneath The Remains, аккомпанируя самому себе на воздушной гитаре и наблюдая, как восходит солнце. В мегаупоротом состоянии. Это был фантастический опыт. А также, вероятно, крутейший кокаин. Не знаю. Но мне вкатило. И… подобных приключений в жизни хватало.

Брат мой был стрейтэйджером, но никогда не пытался обратить меня на правильный путь. Однако необходимость заботиться о нем все же немного сдерживала меня в юности. Если б мы оба пили и торчали, то уже оба бы умерли.

Когда я женился, брат передал виртуальный флаг жене: «Теперь это твой гемор. Смотри за ним». Ну и ей, конечно, досталось, потому что со мной непросто управиться. Столько всякого случалось дерьмища, столько эпических приключений. Всякое разное — типа пьянок с MINISTRY, когда я блевал на Эдди Веддера, все это было, как бы дико ни звучало.

Потом понемногу я стал стареть. Похмелья стали все чудовищней. Ненавижу бодуны! Если б кто-то придумал лекарство от похмелья, я б никогда не бросил бухать. Потому что бухать мне нравится! Но вот эти последствия… с ними становилось все хуже. Чтобы сняться после пьянки, приходилось целый день жрать обезболивающие. Так вроде и бодун проходит, и снова немного плющит.

Однако дальше пошли серьезные звоночки.

Мы были в каком-то евротуре, и мне ужасно хотелось нажраться. А пить в автобусе было нечего. В конце концов я пошел в туалет и стал пить мыло для рук, жидкое мыло. Жена застала такую картину. Открывает она дверь, а я стою с целой банкой антисептика для рук. «Какого хера ты делаешь?» «Пью антисептик. Мне нужна помощь». Такой вот момент.

После этого стал понемногу бросать: бухло, наркоту. Лег на реабилитацию. Это действительно помогло.

Люди все разные. Кто-то может взять и бросить сам, силой воли. А у меня таковой нет. Потому пришлось поехать в клинику во Флориде, что-то то ли шесть, то ли восемь месяцев. Отвратное время. Тебя все время таскают по занятиям, сверлят голову, капают на мозги 24 на 7. Я там ужасно скучал по семье. И, наверное, именно это и помогло: тоска по дому, отвратительное времяпровождение, гадкое место… все это в конечном итоге привело к переоценке жизненных установок. Что мне нужно по жизни? Бухать, принимать наркоту — или быть с семьей и играть музыку? Что в этом всем приоритетнее?

Я выбрал семью, выбрал музыку, метал. Все, что любил всегда. Простые вещи.

Там доктор разговаривал с моей женой. Сказал, что если я продолжу в том же духе, вот это вот все, то через пару лет — финиш. Труп. Тут без вариантов. Такие штуки открывают глаза, начинаешь задумываться о перспективах. Оценивать, что и как. Знаете, я же впахивал, как вол, всю свою жизнь. Вырвался из Бразилии. Шанс на это был один на миллион — но все получилось. Так что же теперь — просрать все на дурь и бухло? Просто так вот? Я не хочу.

Хотя никто не говорит, что держаться в трезвости просто. Наверно, я по натуре зависимый, торчок. Так что демон не убит, он подавлен и спит. Не вру себе: я не полностью излечен. Он всегда где-то внутри».

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