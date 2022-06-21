Max Cavalera
21.06.2022

Max Cavalera: «Выпить в автобусе было нечего, так что я пошел в туалет и стал пить жидкое мыло для рук»

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В одном из недавних подкастов Max Cavalera описал свой непростой (и не факт, что последний решительный) путь к трезвости. «Моя дорога к straight edge была дикой, потому как я сам был дикарь. Из Бразилии. У меня куча историй. Например, помню, как мы играли в городе Амазонии, среди этих дождевых лесов, — и мне подогнали лучший на свете кокаин.

Какой-то чел подошел после концерта и вручил упаковку чистейшего белого боливийского порошка. Я, конечно, всадил эту дурь по полной программе. Плющило целую ночь. В конечном итоге я забрался на крышу дома и спел там целиком альбом Beneath The Remains, аккомпанируя самому себе на воздушной гитаре и наблюдая, как восходит солнце. В мегаупоротом состоянии. Это был фантастический опыт. А также, вероятно, крутейший кокаин. Не знаю. Но мне вкатило. И… подобных приключений в жизни хватало.

Брат мой был стрейтэйджером, но никогда не пытался обратить меня на правильный путь. Однако необходимость заботиться о нем все же немного сдерживала меня в юности. Если б мы оба пили и торчали, то уже оба бы умерли.

Когда я женился, брат передал виртуальный флаг жене: «Теперь это твой гемор. Смотри за ним». Ну и ей, конечно, досталось, потому что со мной непросто управиться. Столько всякого случалось дерьмища, столько эпических приключений. Всякое разное — типа пьянок с MINISTRY, когда я блевал на Эдди Веддера, все это было, как бы дико ни звучало.

Потом понемногу я стал стареть. Похмелья стали все чудовищней. Ненавижу бодуны! Если б кто-то придумал лекарство от похмелья, я б никогда не бросил бухать. Потому что бухать мне нравится! Но вот эти последствия… с ними становилось все хуже. Чтобы сняться после пьянки, приходилось целый день жрать обезболивающие. Так вроде и бодун проходит, и снова немного плющит.

Однако дальше пошли серьезные звоночки.

Мы были в каком-то евротуре, и мне ужасно хотелось нажраться. А пить в автобусе было нечего. В конце концов я пошел в туалет и стал пить мыло для рук, жидкое мыло. Жена застала такую картину. Открывает она дверь, а я стою с целой банкой антисептика для рук. «Какого хера ты делаешь?» «Пью антисептик. Мне нужна помощь». Такой вот момент.

После этого стал понемногу бросать: бухло, наркоту. Лег на реабилитацию. Это действительно помогло.

Люди все разные. Кто-то может взять и бросить сам, силой воли. А у меня таковой нет. Потому пришлось поехать в клинику во Флориде, что-то то ли шесть, то ли восемь месяцев. Отвратное время. Тебя все время таскают по занятиям, сверлят голову, капают на мозги 24 на 7. Я там ужасно скучал по семье. И, наверное, именно это и помогло: тоска по дому, отвратительное времяпровождение, гадкое место… все это в конечном итоге привело к переоценке жизненных установок. Что мне нужно по жизни? Бухать, принимать наркоту — или быть с семьей и играть музыку? Что в этом всем приоритетнее?

Я выбрал семью, выбрал музыку, метал. Все, что любил всегда. Простые вещи.

Там доктор разговаривал с моей женой. Сказал, что если я продолжу в том же духе, вот это вот все, то через пару лет — финиш. Труп. Тут без вариантов. Такие штуки открывают глаза, начинаешь задумываться о перспективах. Оценивать, что и как. Знаете, я же впахивал, как вол, всю свою жизнь. Вырвался из Бразилии. Шанс на это был один на миллион — но все получилось. Так что же теперь — просрать все на дурь и бухло? Просто так вот? Я не хочу.

Хотя никто не говорит, что держаться в трезвости просто. Наверно, я по натуре зависимый, торчок. Так что демон не убит, он подавлен и спит. Не вру себе: я не полностью излечен. Он всегда где-то внутри».

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6 комментариев

  • Александр написал(а):

    На фото на затылке у Макса кусок кебаба сочного-это дреда такая чтоли гигантская ? 0__о

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  • Дед Аким написал(а):

    Соблазнов у музыкантов много, секс, драгс, бухло, рок-н-ролл, концерт рок против наркотиков кто-то обозвал — пчелы против медаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif Кто-то как Элис Купер, Оззи Осборн, Слэш, может вовремя остановится, а кто-то навсегда остался в клубе 27.

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  • Bronco написал(а):

    Хотел набухаться жидким мылом? Или неправильный перевод, или у них там какое-то другое жидкое мыло (в нашем алкоголя нет), или он пил то, чем с недавних пор протирают руки в целях профилактики ковида (тогда неправильный перевод).

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  • Anastasiya написал(а):

    Bronco написал(а):
    Хотел набухаться жидким мылом? Или неправильный перевод, или у них там какое-то другое жидкое мыло (в нашем алкоголя нет), или он пил то, чем с недавних пор протирают руки в целях профилактики ковида (тогда неправильный перевод).

    «I ended up going to the bathroom and drinking hand soap, liquid hand soap. I got busted doing that. My wife opened the door, and I’ve got the whole jug of hand sanitizer. She was, like, ‘What the fuck are you doing?’ I [was], like, ‘I’m drinking hand sanitizer. I need help.’ It was one of those crazy moments.
    Переводила как есть. Наверное, мыло и антисептик в одном флаконе, типа этого: https://www.ozon.ru/product/manufactor-antibakterialnoe-zhidkoe-mylo-dlya-ruk-5-l-176323288/?sh=tYvvngapbA

    >>>
  • Bronco написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    Bronco написал(а):
    Хотел набухаться жидким мылом? Или неправильный перевод, или у них там какое-то другое жидкое мыло (в нашем алкоголя нет), или он пил то, чем с недавних пор протирают руки в целях профилактики ковида (тогда неправильный перевод).

    «I ended up going to the bathroom and drinking hand soap, liquid hand soap. I got busted doing that. My wife opened the door, and I’ve got the whole jug of hand sanitizer. She was, like, ‘What the fuck are you doing?’ I [was], like, ‘I’m drinking hand sanitizer. I need help.’ It was one of those crazy moments.
    Переводила как есть. Наверное, мыло и антисептик в одном флаконе, типа этого: https://www.ozon.ru/product/manufactor-antibakterialnoe-zhidkoe-mylo-dlya-ruk-5-l-176323288/?sh=tYvvngapbA

    Наверное Максим что-то не то брякнул, а интервьюер, видать, не сильно искушенный в сортах жидкого мыла попался и проглотил чёс. Хотя дополнительный вопрос просто напрашивался сам собой.

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  • Бармалей написал(а):

    Слабак. Уж лучше бы помер молодым. Но это только мое мнение,а вы все можете не пить, мне больше достанется.

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