Igor Cavalera бомбанул. Слушаем дебютный трек проекта PETBRICK

PETBRICK — шумный, напористый, жестко-технократичный дуэт в составе Igor Cavalera (SEPULTURA, SOULWAX, MIXHELL, CAVALERA CONSPIRACY) и Wayne Adams (BIG LAD, DEATH PEDALS, JOHNNY BROKE). Мужики грозятся выпустить полноформатный дебютник I 25 октября — а для начала представили трек «Horse», лично мне напомнивший лучшие годы MINISTRY.

«Мы хотели записать нечто отличное от проектов, в которых принимали участие ранее, — говорит Игор, — ну а главной концептуальной задачей PETBRICK стало извлечение чудовищного шума».

«Игор, его манера игры в ответе за индустриальную часть проекта, — отмечает Уэйн, — он молотит со всей дури, с большой силой и интенсивностью трещотки. Смешайте это с габбером и нойзом — и получите массированное индустриальное звучание». В других треках нам прогнозируют также элегичные атмосферы, гипердинамичный брейккор, электронику… в общем, легко не будет. И, судя по «Horse», выглядит все это многообещающе. Хотя и с дурацкой обложкой.