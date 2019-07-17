Igor Cavalera бомбанул. Слушаем дебютный трек проекта PETBRICK

PETBRICK — шумный, напористый, жестко-технократичный дуэт в составе Igor Cavalera (SEPULTURA, SOULWAX, MIXHELL, CAVALERA CONSPIRACY) и Wayne Adams (BIG LAD, DEATH PEDALS, JOHNNY BROKE). Мужики грозятся выпустить полноформатный дебютник I 25 октября — а для начала представили трек «Horse», лично мне напомнивший лучшие годы MINISTRY.

Petbrick«Мы хотели записать нечто отличное от проектов, в которых принимали участие ранее, — говорит Игор, — ну а главной концептуальной задачей PETBRICK стало извлечение чудовищного шума».

«Игор, его манера игры в ответе за индустриальную часть проекта, — отмечает Уэйн, — он молотит со всей дури, с большой силой и интенсивностью трещотки. Смешайте это с габбером и нойзом — и получите массированное индустриальное звучание». В других треках нам прогнозируют также элегичные атмосферы, гипердинамичный брейккор, электронику… в общем, легко не будет. И, судя по «Horse», выглядит все это многообещающе. Хотя и с дурацкой обложкой.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 18.07.2019 в 09:22

    Лучше такое, чем Sepultura! Неплохая энергетика, на самом деле.

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  2. Dr. Chaos 18.07.2019 в 09:41

    И нафига для такой музыки живой барабан в исполнении Игоря Кавалера? Хватило бы драм-машины ей-богу!

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  3. Мікалай 18.07.2019 в 19:02

    Ну и муть

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