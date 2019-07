Igor Cavalera бомбанул. Слушаем дебютный трек проекта PETBRICK

В этот день родились 1967 - Martin Eric Ain (HELLHAMMER, CELTIC FROST) †



1970 - Sal Abruscato (A PALE HORSE NAMED DEATH, ex-TYPE O NEGATIVE)



1970 - Andrew Craighan (MY DYING BRIDE)



1972 - Fredrik Akesson (OPETH, KRUX)



1973 - Anders Jivarp (DARK TRANQUILLITY)



1975 - Daron Malakian (SYSTEM OF A DOWN, SCARS ON BROADWAY)



1978 - David Astor (PATHOLOGY)



1979 - Jaska Raatikainen (CHILDREN OF BODOM)



1982 - Mateusz Maurycy Smierzchalski (BLINDEAD, ex-BEHEMOTH)

10 релизов июля Abbath Outstrider Lacrimas Profundere Bleeding The Stars Disentomb The Decaying Light Thy Art Is Murder Human Target Ellefson Sleeping Giants Batushka Hospodi Wormwood Nattarvet Sinner Santa Muerte Sabaton The Great War Torche Admission