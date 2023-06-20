max CAVALERA morbid
20.06.2023

Для тех, кто живет прошлым: слушаем перезапись «Bestial Devastation» и «Morbid Visions» от CAVALERA

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В последние годы Макс и Игор Кавалера, как умеют, выжимают ностальгическую копейку из фэнов: туры со старыми альбомами SEPULTURA, бесконечные «back to roots» шоу, и вот теперь перезапись миника Bestial Devastation и альбома Morbid Visions. Понять, зачем это нужно, несложно: если в рамках SOULFLY по США Макс гоняет на уровне таверн и средней руки клубов, то «сепультуровское» наследие — уровень фестивальный, и людей, которые все это любят, чтут и покупают (в том числе вздыхая, дескать нынешняя SEPULTURA — не то пальто), до сих пор очень много. Так что найдутся и те, кто скупит пластинки с обновленной версией студийников 80-х.

Как они звучат, не убил ли современный продакшен атмосферу, слушайте, решайте сами, в Сети есть пара вещей (см.ниже) — а в начале осени CAVALERA все это будут играть вживую в туре «Morbid Devastation» продолжительностью аж в сорок дат, где компанию братьям составят Travis Stone (PIG DESTROYER, DESOLUS) на гитаре и EXHUMED с INCITE в суппорте.

Max: «С годами мы лишь тяжелеем, и иногда полезно оглянуться назад, к точке отсчета. Мы перезаписали старые вещи с потрясающим НЫНЕШНИМ саундом, сохранив, однако, дух безвременья и сырость исходника. А на обложке показаны текущие времена — апокалиптичные как сам Ад!»

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3 комментария

  • коллапес написал(а):

    1. семейный подряд «Кавалера и Ко» все еще держит планку. Макс спустя десятилетия все еще образцовый металхед, воспитавший целое поколение групп, которые верны принципам и не пытаются корчить из себя всяких «ДепешМод»(как некоторые)
    2. в кои-то веки лирик-видео можно смотреть и не испытывать при этом вселенский стыд

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  • Juris написал(а):

    побаловались и будет… даёшь старую-добрую Сепультуркуhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Тварь написал(а):

    Жизнь — говно!
    Все бабы — дуры!
    Мы — фанаты Сепультуры! (с)

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