Для тех, кто живет прошлым: слушаем перезапись «Bestial Devastation» и «Morbid Visions» от CAVALERA

Для тех, кто живет прошлым: слушаем перезапись «Bestial Devastation» и «Morbid Visions» от CAVALERAНовинки и новости
В последние годы Макс и Игор Кавалера, как умеют, выжимают ностальгическую копейку из фэнов: туры со старыми альбомами SEPULTURA, бесконечные «back to roots» шоу, и вот теперь перезапись миника Bestial Devastation и альбома Morbid Visions. Понять, зачем это нужно, несложно: если в рамках SOULFLY по США Макс гоняет на уровне таверн и средней руки клубов, то «сепультуровское» наследие — уровень фестивальный, и людей, которые все это любят, чтут и покупают (в том числе вздыхая, дескать нынешняя SEPULTURA — не то пальто), до сих пор очень много. Так что найдутся и те, кто скупит пластинки с обновленной версией студийников 80-х.
Как они звучат, не убил ли современный продакшен атмосферу, слушайте, решайте сами, в Сети есть пара вещей (см.ниже) — а в начале осени CAVALERA все это будут играть вживую в туре «Morbid Devastation» продолжительностью аж в сорок дат, где компанию братьям составят Travis Stone (PIG DESTROYER, DESOLUS) на гитаре и EXHUMED с INCITE в суппорте.
Max: «С годами мы лишь тяжелеем, и иногда полезно оглянуться назад, к точке отсчета. Мы перезаписали старые вещи с потрясающим НЫНЕШНИМ саундом, сохранив, однако, дух безвременья и сырость исходника. А на обложке показаны текущие времена — апокалиптичные как сам Ад!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 324
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Комментарии
Тварь:
Жизнь — говно!
Все бабы — дуры!
Мы — фанаты Сепультуры! (с)…
Juris:
Juris:
коллапес:
1. семейный подряд «Кавалера и Ко» все еще держит планку. Макс спустя десятилетия все еще образцовый металхед, воспитавший целое поколение групп, которые верны принц…
думстер-бумстер:
Гераньвкиееве:
Дед Аким написал(а):
)) написал(а):
Дед Аким написал(а):
Сложная ситуация, попытаться рассмотреть объективно, хотя это не получится, эмоции у всех зашкаливают. К�…
Гераньвкиееве:
Metaller555 написал(а):
А почему некоторые тут решили, что Украину уже раздолбали? Пока кацапье довольно неплохо получает пи..ды — у нас очереть в военкоматы из жела…
Al:
Just teen:
Удивительно видеть новость про GODFLESH на этом портале. Альбом на удивление хорош. Ровно то, что любят фаны Бродрика. Не яичница……
Anastasiya:
Стрим: https://www.youtube.com/watch?v=ZCI9lw29a2o&list=PLToXWne2Bk-cHKwE_UUAY-tjzlPVCQt0t…
Дед Аким:
Вот хит (один из многих хитов лапочки) https://youtu.be/StaxJfioIag…
Дед Аким:
Дед Аким:
Четвертую неделю смотрю Тину Тернер и остановиться не могу. Задумался почему? У Тины была огромная энергетика, огромная харизма и красота. Голос, какой божественны…
1. семейный подряд «Кавалера и Ко» все еще держит планку. Макс спустя десятилетия все еще образцовый металхед, воспитавший целое поколение групп, которые верны принципам и не пытаются корчить из себя всяких «ДепешМод»(как некоторые)
2. в кои-то веки лирик-видео можно смотреть и не испытывать при этом вселенский стыд
побаловались и будет… даёшь старую-добрую Сепультурку
Жизнь — говно!
Все бабы — дуры!
Мы — фанаты Сепультуры! (с)