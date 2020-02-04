Gloria Cavalera передает привет Derrick Green: «На#уй пошел, да?»

Начнем с хороших новостей. SEPULTURA снова записали отличный альбом — Quadra — еще более разнообразный и непредсказуемый, чем предшественник. Тот редкий случай, когда с годами группа только набирает в продуктивности и креативе. Новость похуже: в интервью, которые коллектив по понятным причинам раздает направо и налево, музыкантов опять спрашивают о возможности реюниона с братьями Кавалера. Ну вот опять. Ну вот серьезно.

Derrick GreenDerrick Green, человек интеллигентный, прокомментировал это дело так: «Мне кажется, людям трудно отвлечься от прошлого и двигаться дальше. Люди вообще с трудом способны меняться — они боятся перемен, ибо перемены несут неизвестное. Но… что ж. К счастью, мы способны смотреть вперед, развиваться музыкально, а не делать ставку только на прошлые достижения. Есть артисты, для которых естественно держаться за фундамент — то, чем они когда-то прославились. Не хотел бы я оказаться в их числе, потому как я — человек творческий; мне важно исследовать, искать, находить, жить текущим моментом и принимать вещи такими, как они есть в настоящий период. Ну а если кто-то застрял в прошлом… ладно. Мне безразлично. Я просто не хочу стать таким же».

Gloria CavaleraGloria Cavalera, которая, видимо, тщательно мониторит вражеский лагерь не сдержала эмоций и вылезла гневно в фэйсбук. «Так, мне немедленно нужно поорать! На#уй пошел, да? Ни Max, ни Iggor никогда не заговаривали о реюнионе. Почему, как думаешь, они свалили? Смешно. Тебе надо поговорить о Максе с Иггором, чтобы обратить на себя внимание??? Да это ТЕБЕ трудно двигаться! Max и Igor могут позволить себя вернуться к своим Roots, а все, что можешь ты, — это петь тексты, которые написал мой муж! Что, кто-то считает вышесказанные слова справедливыми? Спаси нас господь!»

А пока господь спасает, рекомендую послушать Quadra (правда, сомневаюсь, что покамест это можно сделать официально).

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Батхед 04.02.2020 в 08:27

    хахаха)))) Макс счас выглядит как мешок с гавном, а Сепа в отличной форме. ну реально Глория не по сезону шелестит!

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  2. BiOMeX 04.02.2020 в 10:04

    Andy Synn reviews the new album by Sepultura, which will be released on February 7th by Nuclear Blast — а наши уже спионерили и раздают :)

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  3. Crow 04.02.2020 в 10:21

    BiOMeX написал(а):
    Макс счас выглядит как мешок с гавном,
    А Деррик вообще негр!

    >>>
  4. BiOMeX 04.02.2020 в 10:33

    Crow написал(а):
    А Деррик вообще негр!

    Я в курсе. Но цитируешь ты не меня. :)

    >>>
  5. Батхед 04.02.2020 в 11:43

    Crow написал(а):
    А Деррик вообще негр!
    Это не делает из Максимки конфетку)

    >>>
  6. Diamond 04.02.2020 в 12:33

    Я тоже скорее за новую Сепу без Макса — особенно в плане живых выступлений, ибо Макс был не очень вживую, мягко говоря. Но вот последние два концерта — братьев Кавалера в Минске и Soulfly на Мистике в прошлом году — существенно реабилитировали его в моих глазах. Так что на данный момент имеем две добротные банды… В этом году надеюсь увидеть Сепу живьем! Надеюсь, они так же круты, как и раньше

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  7. Loretta 04.02.2020 в 19:43

    Эта Глория — чья-то жена? Странно, потому что она говорит, будто она их мама

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  8. Александр 04.02.2020 в 20:11

    А ведь бедолага Макс скорее всего это даже трахает до сих пор

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  9. BiOMeX 04.02.2020 в 20:38

    Loretta написал(а):
    Эта Глория — чья-то жена?

    Макса Кавалеры.

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