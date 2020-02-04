Gloria Cavalera передает привет Derrick Green: «На#уй пошел, да?»

Начнем с хороших новостей. SEPULTURA снова записали отличный альбом — Quadra — еще более разнообразный и непредсказуемый, чем предшественник. Тот редкий случай, когда с годами группа только набирает в продуктивности и креативе. Новость похуже: в интервью, которые коллектив по понятным причинам раздает направо и налево, музыкантов опять спрашивают о возможности реюниона с братьями Кавалера. Ну вот опять. Ну вот серьезно.
Derrick Green, человек интеллигентный, прокомментировал это дело так: «Мне кажется, людям трудно отвлечься от прошлого и двигаться дальше. Люди вообще с трудом способны меняться — они боятся перемен, ибо перемены несут неизвестное. Но… что ж. К счастью, мы способны смотреть вперед, развиваться музыкально, а не делать ставку только на прошлые достижения. Есть артисты, для которых естественно держаться за фундамент — то, чем они когда-то прославились. Не хотел бы я оказаться в их числе, потому как я — человек творческий; мне важно исследовать, искать, находить, жить текущим моментом и принимать вещи такими, как они есть в настоящий период. Ну а если кто-то застрял в прошлом… ладно. Мне безразлично. Я просто не хочу стать таким же».
Gloria Cavalera, которая, видимо, тщательно мониторит вражеский лагерь не сдержала эмоций и вылезла гневно в фэйсбук. «Так, мне немедленно нужно поорать! На#уй пошел, да? Ни Max, ни Iggor никогда не заговаривали о реюнионе. Почему, как думаешь, они свалили? Смешно. Тебе надо поговорить о Максе с Иггором, чтобы обратить на себя внимание??? Да это ТЕБЕ трудно двигаться! Max и Igor могут позволить себя вернуться к своим Roots, а все, что можешь ты, — это петь тексты, которые написал мой муж! Что, кто-то считает вышесказанные слова справедливыми? Спаси нас господь!»
А пока господь спасает, рекомендую послушать Quadra (правда, сомневаюсь, что покамест это можно сделать официально).
хахаха)))) Макс счас выглядит как мешок с гавном, а Сепа в отличной форме. ну реально Глория не по сезону шелестит!
Andy Synn reviews the new album by Sepultura, which will be released on February 7th by Nuclear Blast — а наши уже спионерили и раздают :)
BiOMeX написал(а):
Макс счас выглядит как мешок с гавном,
А Деррик вообще негр!
Crow написал(а):
А Деррик вообще негр!
Я в курсе. Но цитируешь ты не меня. :)
Crow написал(а):
А Деррик вообще негр!
Это не делает из Максимки конфетку)
Я тоже скорее за новую Сепу без Макса — особенно в плане живых выступлений, ибо Макс был не очень вживую, мягко говоря. Но вот последние два концерта — братьев Кавалера в Минске и Soulfly на Мистике в прошлом году — существенно реабилитировали его в моих глазах. Так что на данный момент имеем две добротные банды… В этом году надеюсь увидеть Сепу живьем! Надеюсь, они так же круты, как и раньше
Эта Глория — чья-то жена? Странно, потому что она говорит, будто она их мама
А ведь бедолага Макс скорее всего это даже трахает до сих пор
Loretta написал(а):
Эта Глория — чья-то жена?
Макса Кавалеры.