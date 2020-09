Супергруппа KILLER BE KILLED (SOULFLY, MASTODON, THE DILLINGER ESCAPE PLAN) выпускает второй альбом

В 2014 году Max Cavalera (SOULFLY), Troy Sanders (MASTODON) и Greg Puciato (THE DILLINGER ESCAPE PLAN) показали, что будет, если смиксовать их голоса, манеру и разные музыкальные подходы в одном суперпроекте. Коллектив именовали KILLER BE KILLED, и дебютник под таким же названием собрал приличные отзывы (а также кассу).

Ко второму релизу парни подбирались долго — потеряв по ходу дела барабанщика Dave Elitch (раньше он был в THE MARS VOLTA; сейчас занят продвижением своего коллектива ANTEMASQUE). В 2015 году позицию за установкой занял Ben Koller (CONVERGE, ALL PIGS MUST DIE, MUTOID MAN) — и, судя по свежевыпущенному первому синглу «Deconstructing Self-Destruction», все у этой шайки образуется органично. Любопытное сочетание узнаваемых вокалов, более рОковый подход по сравнению с дебютником и… большие шансы, что выходящий в ноябре лонгплей Reluctant Hero не окажется каким-то необязательным олл-стар проходняком.

