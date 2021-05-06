Любопытный анонс: на подходе альбом новой группы Макса Кавалеры GO AHEAD AND DIE

Любопытный анонс: на подходе альбом новой группы Макса Кавалеры GO AHEAD AND DIEНовинки и новости
Я уже упоминала проект GO AHEAD AND DIE, основанный семейным подрядом Кавалер (на этот раз с Максом играет его сын Igor Amadeus Cavalera, выступающий вторым вокалистом, гитаристом и басистом): дебютным синглом группа выпустила «Truckload Full Of Bodies», и это было весьма убедительно. Пару же недель назад в эфиры полетел второй, «Toxic Freedom», и если не обращать внимание на левацкую повестку (жестокая несправедливая полиция отстреливает невинных негров), то июньский альбом уже видится весьма любопытным релизом!
Озлобленная напористость, классный грубый, намеренно неотесанный саунд, как будто привнесенный с олдскульной красто-панк-сцены — чем-то все это напоминает NAILOBMB, но звучит прямолинейнее и сырее. В общем, прямо-таки хорошо.
Макс: «Это уникальная в своем роде коллаборация сына с отцом, представляющая новое прочтение олдскульного материала! На все это меня вдохновили дичайшие риффы и вызывающая лирика Игора в сочетании с брутальными барабанами Zach Coleman (BLACK CURSE, KHEMMIS). Экстремальные времена требуют экстремальной музыки!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 125
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