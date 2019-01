Лучшие тяжелые альбомы 2018 года по версии читателей Hitkiller.com

Понятное дело, без претензий на глубокий анализ и невероятную объективность (в конце концов, в голосовалку попадают лишь мейнстримные релизы), но тем не менее! Вот какие альбомы 2018 рекомендуют слушать всем, кто еще от них не устал. Самые-самые: IMMORTAL Northern Chaos Gods и AMORPHIS Queen Of Time.

Также в топах: BEHEMOTH I Loved You At Your Darkest, MARDUK Viktoria, DEICIDE Overtures Of Blasphemy, JUDAS PRIEST Firepower, DIMMU BORGIR Eonian, SUMMONING With Doom We Come.

Менее предсказуемые позиции чартов (но крутые в своих жанрах релизы): ANAAL NATHRAKH A New Kind Of Horror, BEYOND CREATION Algorythm, POWERWOLF The Sacrament Of Sin, DRUDKH Їм Часто Сниться Капіж, GHOST Prequelle.

Впрочем, врать не стану: мне лично интересней всего не интрига первого-второго места, а рекомендации и отзывы всех, кто отписывается в комментариях. Ибо как еще открыть для себя какой-нибудь немажорный шедевр?..

Результаты первого полугодия целиком можно посмотреть здесь, второго — здесь. И, конечно, спасибо всем, кто делился своими личными бест-оф 2018 года. Это важно!