Голосуем! Лучшие тяжелые альбомы второго полугодия 2018

Что же, поехали подводить итоги второй половины 2018 года — задаваясь главным вопросом: победит в этом чарте IMMORTAL или все-таки BEHEMOTH?.. Впрочем, в любом случае выбрать есть из чего. Как и обещала, в список включены альбомы MARDUK и LIZZY BORDEN; кроме того, если кто-то, по-вашему, несправедливо отсутствует, пишите в комментариях: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут добавлены в чарт. Голосование продлится до 8 января включительно.

**Можно выбрать семь релизов

Лучший альбом второй половины 2018 года

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, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 29.12.2018 в 19:53

    За Immortal можно голосовать, только если других альбомов в году не слышал. Другой причины не нахожу.

    Тыкнул за Antimatter, Madder Mortem, Riverside, Jungle Rot, Powerwolf, Voivod, Master.

    Дополнительно отмечу Clutch, Shining, Windhand, Greenleaf, Satan, Necronomicon.

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  2. Зануда 29.12.2018 в 20:30

    Бегемот лучше! )

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  3. zzz 29.12.2018 в 20:33

    Пля, из списка низашло ни что, даже Skull fist нудноватый получился.

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  4. dissolve-ens 29.12.2018 в 20:56

    Leah — The quest

    Иммортал вообще не понравился, жуткая скукотина. Послушать только ради интереса, что Демоназ снова играет, теперь ещё и поёт, и как это звучит в нормальной студии

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  5. Griwski 29.12.2018 в 21:04

    Vane — Black Vengeance. Буквально неделю назад поразил меня.

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  6. Polyphemus 29.12.2018 в 23:19

    Нового Aeternus нет… А альбом хороший…

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  7. Влад 29.12.2018 в 23:41

    Беспощадно отстал. Я ещё лучшие 16 года не прослушал…

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  8. atr 30.12.2018 в 00:44

    Меня вообще люто радует эта рубрика. Из списка я целенапраленно разве что Omnium Gatherum послушал (не скажу, что откровение, и поэтому голосовать не буду).Вот чтобы реально почуствовать ценность релиза, надо лет 10, не меньше, как по мне. Поэтому я бы предложил отойти в сторону от этого mtv формата, и предложил бы оценить годные альбомы 2008 года, тащем-то например. Хоть один годный вариант да найдётся.

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