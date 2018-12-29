Голосуем! Лучшие тяжелые альбомы второго полугодия 2018

Что же, поехали подводить итоги второй половины 2018 года — задаваясь главным вопросом: победит в этом чарте IMMORTAL или все-таки BEHEMOTH?.. Впрочем, в любом случае выбрать есть из чего. Как и обещала, в список включены альбомы MARDUK и LIZZY BORDEN; кроме того, если кто-то, по-вашему, несправедливо отсутствует, пишите в комментариях: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут добавлены в чарт. Голосование продлится до 8 января включительно.
**Можно выбрать семь релизов
За Immortal можно голосовать, только если других альбомов в году не слышал. Другой причины не нахожу.
Тыкнул за Antimatter, Madder Mortem, Riverside, Jungle Rot, Powerwolf, Voivod, Master.
Дополнительно отмечу Clutch, Shining, Windhand, Greenleaf, Satan, Necronomicon.
Бегемот лучше! )
Пля, из списка низашло ни что, даже Skull fist нудноватый получился.
Leah — The quest
Иммортал вообще не понравился, жуткая скукотина. Послушать только ради интереса, что Демоназ снова играет, теперь ещё и поёт, и как это звучит в нормальной студии
Vane — Black Vengeance. Буквально неделю назад поразил меня.
Нового Aeternus нет… А альбом хороший…
Беспощадно отстал. Я ещё лучшие 16 года не прослушал…
Меня вообще люто радует эта рубрика. Из списка я целенапраленно разве что Omnium Gatherum послушал (не скажу, что откровение, и поэтому голосовать не буду).Вот чтобы реально почуствовать ценность релиза, надо лет 10, не меньше, как по мне. Поэтому я бы предложил отойти в сторону от этого mtv формата, и предложил бы оценить годные альбомы 2008 года, тащем-то например. Хоть один годный вариант да найдётся.