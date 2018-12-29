Голосуем! Лучшие тяжелые альбомы второго полугодия 2018

Что же, поехали подводить итоги второй половины 2018 года — задаваясь главным вопросом: победит в этом чарте IMMORTAL или все-таки BEHEMOTH?.. Впрочем, в любом случае выбрать есть из чего. Как и обещала, в список включены альбомы MARDUK и LIZZY BORDEN; кроме того, если кто-то, по-вашему, несправедливо отсутствует, пишите в комментариях: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут добавлены в чарт. Голосование продлится до 8 января включительно.

**Можно выбрать семь релизов

Лучший альбом второй половины 2018 года A FOREST OF STARS «Grave Mounds And Grave Mistakes»

ABORTED «TerrorVision»

ALL THAT REMAINS «Victim Of The New Disease»

ANAAL NATHRAKH «A New Kind Of Horror»

ANTIMATTER «Black Market Enlightenment»

ARCHGOAT «The Luciferian Crown»

ARCHITECTS «Holy Hell»

ATROCITY «Okkult II»

BEHEMOTH «I Loved You At Your Darkest»

BETWEEN THE BURIED AND ME «Automata II»

BEYOND CREATION «Algorythm»

BLOODBATH «The Arrow Of Satan Is Drawn»

CHROME DIVISION «One Last Ride»

CHTHONIC «Battlefields Of Asura»

CRIPPLE BASTARDS «La Fine Cresce Da Dentro»

DEAFHEAVEN «Ordinary Corrupt Human Love»

DEE SNIDER «For The Love Of Metal»

DEICIDE «Overtures Of Blasphemy»

DISTURBED «Evolution»

DORO «Forever Warriors, Forever United»

EINHERJER «Norrone Spor»

EVOKEN «Hypnagogia»

GOROD «Aethra»

GRAVE DIGGER «The Living Dead»

HALESTORM «Vicious»

HATE ETERNAL «Upon Desolate Sands»

HATESPHERE «Reduced To Flesh»

HIGH ON FIRE «Electric Messiah»

IMMORTAL «Northern Chaos Gods»

IN THE WOODS... «Cease The Day»

INTO ETERNITY «The Sirens»

JUNGLE ROT «Jungle Rot»

KORPIKLAANI «Kulkija»

KRISIUN «Scourge Of The Enthroned»

LIZZY BORDEN «My Midnight Things»

MADDER MORTEM «Marrow»

MARDUK «Viktoria»

MASTER «Vindictive Miscreant»

MAYAN «Dhyana»

METAL CHURCH «Damned If You Do»

MONSTROSITY «The Passage Of Existence»

OBSCURA «Diluvium»

OMNIUM GATHERUM «The Burning Cold»

OTEP «Kult 45»

PANTHEIST «Seeking Infinity»

PIG DESTROYER «Head Cage»

POWERWOLF «The Sacrament Of Sin»

PRIMAL FEAR «Apocalypse»

PSYCROPTIC «As The Kingdom Drowns»

PYREXIA «Unholy Requiem»

RIVERSIDE «Wasteland»

RUNEMAGICK «Evoked From Abysmal Sleep»

SADIST «Spellbound»

SCARS ON BROADWAY «Dictator»

SICK OF IT ALL «Wake The Sleeping Dragon!»

SIGH «Heir To Despair»

SIRENIA «Arcane Astral Aeons»

SKULL FIST «Way Of The Road»

SOULFLY «Ritual»

SUICIDAL TENDENCIES «Still Cyco Punk After All These Years»

SUIDAKRA «Cimbric Yarns»

SVARTIDAUÐI «Revelations Of The Red Sword»

TERRORIZER «Caustic Attack»

U.D.O. «Steelfactory»

UNLEASHED «The Hunt For White Christ»

VAN CANTO «Trust In Rust»

VENOM «Storm The Gates»

VOIVOD «The Wake»

WARDRUNA «Skald»

WARREL DANE «Shadow Work» результаты