Кошмарный старик: художник-оформитель Ian Miller

Давненько я не пополняла галерею искусств. Сегодня здесь 73-летний британец Ian Miller, иллюстрации которого как будто выползли из гротескных лавкрафтовских снов; макабрические посланники Извне, шипастые рыбы и демонические носатые твари, глазастые шестеренки Запределья и ощерившиеся башни Безумия со страниц Толкиена.

Ян Миллер оформлял книги Лавкрафта (что не удивительно), работал над визуалом фэнтези-геймбуков, настольных игр, фильмов Ральфа Бакши «Волшебники» и «Параллельный мир». Он много рисует (из технических предпочтений — карандаш, ручка, акварель, тушь и уголь), выпускает графические романы — и в 2014-м внезапно вошел в метал-мир, оформив релизы групп BARROW WIGHT, ELDRITCH HORROR и ULTHAR. Будем надеяться, это только начало — ибо заполучить мастера такого уровня, конечно, за счастье. Кошмарное.

Современный иллюстратор Патрик Вудрофф комментирует работы художника: «Острый и ирреальный, Миллер комбинирует интеллектуальную геометрическую точность с грязным, липким смыслом всего человеческого».

Официальный сайт художника: https://www.ian-miller.org

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