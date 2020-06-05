Кошмарный старик: художник-оформитель Ian MillerБлог
Давненько я не пополняла галерею искусств. Сегодня здесь 73-летний британец Ian Miller, иллюстрации которого как будто выползли из гротескных лавкрафтовских снов; макабрические посланники Извне, шипастые рыбы и демонические носатые твари, глазастые шестеренки Запределья и ощерившиеся башни Безумия со страниц Толкиена.
Ян Миллер оформлял книги Лавкрафта (что не удивительно), работал над визуалом фэнтези-геймбуков, настольных игр, фильмов Ральфа Бакши «Волшебники» и «Параллельный мир». Он много рисует (из технических предпочтений — карандаш, ручка, акварель, тушь и уголь), выпускает графические романы — и в 2014-м внезапно вошел в метал-мир, оформив релизы групп BARROW WIGHT, ELDRITCH HORROR и ULTHAR. Будем надеяться, это только начало — ибо заполучить мастера такого уровня, конечно, за счастье. Кошмарное.
Современный иллюстратор Патрик Вудрофф комментирует работы художника: «Острый и ирреальный, Миллер комбинирует интеллектуальную геометрическую точность с грязным, липким смыслом всего человеческого».
Официальный сайт художника: https://www.ian-miller.org
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 310
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3 комментария
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Кошмарный старик: художник-оформитель Ian Miller
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кажется, я читала про него в детстве еще до того, как узнала про метал, в энциклопедии про художников фэнтези :)
У нас есть такой художник — Валерий Петрович Славук (Слаук). Не хуже. А еще есть Сергей Владимирович Баленок. Местами по-мрачнее будет.
Dr. Chaos написал(а):
У нас есть такой художник — Валерий Петрович Славук (Слаук). Не хуже.
Да. Про него уже здесь было.
http://www.hitkiller.com/cherti-iz-pod-zemli-belorusskoj-illyustrator-xudozhnik-professor-slauk-valerij-petrovich.html