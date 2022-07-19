Мастер призрачного сюра. Умер польский художник Mariusz Lewandowski

Мастер призрачного сюра. Умер польский художник Mariusz LewandowskiБлог
15 июля в возрасте 61 года (чуть-чуть не дожив до 62) умер польский художник-сюрреалист Mariusz Lewandowski. Металлическая сцена «распробовала» его фантастические, подсвеченные призрачным теплым светом мрачные миры относительно недавно — и в последние лет пять он, слушавший рок с самой юности, стал важным автором метал-андеграунда, рисуя обложки для таких групп как ABIGAIL WILLIAMS, BELL WITCH, BEWITCHER, PSYCROPTIC, TRAUMA.
«Меня привлекает неизвестное, — говорил мастер, — строгие ландшафты дальних миров с туманными очертаниями артефактов, порожденных как будто бы ночными кошмарами».
«Если говорить о тяжелой музыке, то началось все с группы BELL WITCH, попросившей меня поработать над оформлением диска 2017 года Mirror Reaper. Я был в восторге! На тот момент я ни разу не сотрудничал с музыкантами. Это был величайший вызов, и я его принял. Нарисовал картину для Mirror Reaper. К слову, великолепный альбом! Переслушиваю его время от времени и ощущаю, как по позвоночнику бегут мурашки; я чувствую особую связь между артом и музыкой.
Вышло так, что музыкальный мир также оценил этот релиз. А я стал получать все больше запросов от групп — сделать обложку или оформление и им тоже».
Очень жаль, что на этом все. Но — пускай поздно, однако не никогда — предлагаю посмотреть картинную галерею Левандовского.
R.I.P.
Расширенная версия галереи — на официальном сайте художника; там же при желании можно заказать постеры.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 51
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