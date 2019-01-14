1349 ответили за Мунка: слушаем новый — и очень крутой! — сингл группы «Dødskamp»

Чтобы люди не думали, что блэк-металисты в зимнюю пору знай только шляются по лесным фотосессиям и пугают деревенских козлов, а, к примеру, также ходят в музеи, предлагаю заценить новый сингл группы 1349 «Dødskamp», задавшийся целью достаточно сложной: отобразить в своем жанре творчество Эдварда Мунка. Как бы звучали его холсты, будь это блэк?

Песню коллектив написал по инициативе Музея Мунка в рамках государственной программы Innovation Norway; организаторы акции выбрали четыре команды, работающие в разных музыкальных жанрах, чтобы те, как умеют, «изобразили» в звуке то, что писал Мунк.

«На мой взгляд, это крупнейший, наиболее значительный культурный деятель в истории Норвегии, наравне с Эдвардом Григом, — признал гитарист Archaon. — Его картины невероятно мрачны и тревожны, они внушают трепет, отражают помесь боли, смятения и одиночества. Во всяком случае, именно так я их воспринимаю. И… это именно то, что подходит нашей музыке. Я выбрал работу «Dødskamp», что означает «Борьба со смертью» и, конечно, говорит — нет, орет! — за себя. Эмоционально работа была непростой. Также она подразумевала кардинально новый подход к сочинению музыки. Длинные бессонные ночи… но, как бы там ни было, оно того стоило. Послушайте наш саундтрек к извечным дилеммам, связанным с человеческой смертностью».