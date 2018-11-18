История одной обложки. «Nevermind» NIRVANA и роды под водой

Американский художник-оформитель Robert Fisher в недавнем интервью вспомнил о том, как появилась обложка «нирвановского» Nevermind: фото голенького ребенка (да, тогда это было можно!), тянущегося под водой к долларовой бумажке на крючке. «Изначально Курт хотел фотографию родов под водой, — рассказал Роберт. — Дело было в доинтернетную эпоху, поэтому в поисках подобного материала надо было идти в библиотеку и искать пособия по акушерству. Я так и сделал. Но такое ни в коем случае не подошло б на обложку! И по качеству, и вообще… контент оказался слишком натуралистичным».

«Тогда мы подумали: ладно. Если не получаются роды, то давайте просто младенчика под водой. После чего Курт немедленно предложил добавить в композицию рыболовный крюк — и мы стали думать, что на него нанизать. Сырое мясо? Компакт-диск? Буррито? Собачку?.. Это длилось часами. Не помню, кто предложил идею с долларом, но она показалась отличной».

На съемку в аквапарке Пасадины был приглашен фотограф Kirk Weddle. «Он привел четырех или пятерых родителей с малышами, чтобы те по очереди держали своих детей перед камерой. Если присмотритесь к финальному варианту внимательно, вы увидите отпечаток родительской ладони на груди детеныша, — там, где его придерживали.

Неделю спустя я получил 40 или 50 снимков, один из которых подошел идеально. Позиция в кадре; выражение лица; то, как он протягивал ручки, как будто в попытке дотянуться до чего-то или кого-то, — все было как надо. И я его взял.

Пока не появились компьютеры, у нас в темных комнатах сидели парни, которым платили бешеные бабки за то, что мы сегодня делаем в фотошопе. Фотография сканировалась, после чего ты карандашом отмечал, что на ней должно поменяться. Скажем «добавить долларовую бумажку». Или «добавить пузырей здесь вот; убрать низ бассейна». Отсылаешь все это тем парням в темных комнатах — и через 4-5 дней получаешь обратно. Открываешь конверт и такой: «Вау!»

Я купил несколько рыболовных крючков. Отослал их фотографу с набором полароидных снимков, показывавших, как должна выглядеть денежная купюра. Загрузил картинки в цветоделительную машину; их отсканировали и добавили к фону.

Я хотел, чтобы слово «Nevermind» выглядело волнистым, словно б из-под воды. Так, я его распечатал, а потом, немного примяв бумагу, отсканировал. Потом примял, складывая в другом направлении, — и отсканировал снова. Так шрифт получил свою волнистость. Сегодня такое за минуту делается при помощи фильтров, после чего народ морщится и говорит, что это попсово. Но в то время результат выглядел потрясающе!»