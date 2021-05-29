SATYRICON «озвучат» картины Эдварда Мунка

Норвежские блэкари, похоже, окончательно прибрали в число «своих» Эдварда Мунка, и после 1349 за творчество экспрессиониста взялись SATYRICON. На следующий год в Munch Museum Осло запланирована совместная выставка со скромным названием «Satyricon & Munch», призванная, цитирую, «исследовать точки пересечения блэк-метала и визуального искусства».

SATYRICON: «Начиная с осени 2018 года мы работали над тем, чтобы сочинить и записать музыку, основной целью которой являлся бы симбиоз с культовыми произведениями искусства Эдварда Мунка. Это огромный вызов для нас, а также самая высокая честь, когда-либо выпадавшая в истории группы. Edvard Munch создал ряд легендарных для художественного искусства образов, а также на протяжении всей своей карьеры демонстрировал авторскую смелость и стремление к творческой свободе — то есть то, что дорого и важно также нам как артистам».

В общем, у кого будет возможность — непременно посетите будущей весной. И, кстати, интересно, когда же поляки очнутся и создадут саундтрек к полотнам Бексиньского?..

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