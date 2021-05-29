SATYRICON «озвучат» картины Эдварда Мунка

SATYRICON «озвучат» картины Эдварда МункаБлог
Норвежские блэкари, похоже, окончательно прибрали в число «своих» Эдварда Мунка, и после 1349 за творчество экспрессиониста взялись SATYRICON. На следующий год в Munch Museum Осло запланирована совместная выставка со скромным названием «Satyricon & Munch», призванная, цитирую, «исследовать точки пересечения блэк-метала и визуального искусства».
SATYRICON: «Начиная с осени 2018 года мы работали над тем, чтобы сочинить и записать музыку, основной целью которой являлся бы симбиоз с культовыми произведениями искусства Эдварда Мунка. Это огромный вызов для нас, а также самая высокая честь, когда-либо выпадавшая в истории группы. Edvard Munch создал ряд легендарных для художественного искусства образов, а также на протяжении всей своей карьеры демонстрировал авторскую смелость и стремление к творческой свободе — то есть то, что дорого и важно также нам как артистам».
В общем, у кого будет возможность — непременно посетите будущей весной. И, кстати, интересно, когда же поляки очнутся и создадут саундтрек к полотнам Бексиньского?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 159
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А называлась бы картина не «Skrik» (другие «культовые произведения» видели только искусствоведы), а «Knurren» — отдали бы на озвучку каким-нибудь Cadaver.
Мунк — национальный норвежский культурный герой. Один из немногих.
тут позавчера в новостях был сюжет, сколько денег вбухали в его новый музей, который пока не будет открыт из-за пандемии.
и все это на фоне забастовки учителей и врачей во многих коммунах — зарплаты низкие.
Вот это почет и уважение к тяжёлой музыке на высоком уровне! Очень круто, на самом деле. Так же ценят метал только в Финляндии, наверное.
Сатирикон в Тель Авиве выступали. На концерте посол Норвегии присутствовал.
Может, Сатир на зарплате в правительстве?