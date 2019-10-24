ANVIL: «Основная часть публики долгое время считала нас преступниками»

Группа ANVIL 14 февраля выпустит альбом Legal At Last, и, в общем, слушать его все равно вряд ли станете — однако, оценив обложку, запомните точно. Если это не самый концептуальный кавер-арт года, то что?

anvil-legal-at-last-cover

«Мы празднуем легализацию бонга ANVIL, ибо Канада в прошлом году поменяла законы относительно употребления марихуаны, и теперь мы не чувствуем, что ходим по грани. Альбом называется Legal At Last — значит, ANVIL теперь легален. И хотя фанаты и так знали об этом, основная часть публики долгое время считала нас преступниками. Так, специально для нее мы выпускаем диск как послание: «Теперь вам разрешено нас любить!»

…А обложка — кайф.

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