Кровавые художества: художник, оформитель, блэкушник Maxime Taccardi

Кровавые художества: художник, оформитель, блэкушник Maxime TaccardiБлог
Maxime Taccardi — 40-летний француз, живущий на два дома, в Париже и Нью-Йорке, друг и коллега Niklas Kvarforth из SHINING (он сейчас как раз закончил обложки для будущих «шайнинговских» EP 2003 года), как и Никлас, замороченный на всякой дичи, блэк-метале и кровище. Maxime использует для картин и оформления релизов, над которыми работает, собственную плоть и кровь. (Если помните, в похожем ключе действует Vincent Castiglia.)
Вот две вышеупомянутые свежие
едва подсохшие работы для SHINING.
А это их автор.
«Мне всегда хотелось воплотить то, что является во снах и видениях. Эти сны приобрели мрачный характер в юности, когда мои родители умерли от рака. И я думаю, тьма, окружающая мои работы, в тот период явилась своеобразным способом справиться с потерей. Сейчас… это выход эмоциям, которые я не транслирую в повседневную жизнь».
Искусство Taccardi, впрочем, не ограничивается рисованием (в коем предпочитает черепа и портреты): он также занимается скульптурой, фотографией, видеомонтажом, пишет стихи, создает музыку. У него несколько метал-проектов, основной из которых, сольный блэк/дарк эмбиент проджект K.F.R, буквально позавчера выпустил двенадцатый лонгплей Pain/Ter.
Помимо релизов собственных групп, он работал над оформлением/обложками множества андеграундных коллективов, в том числе AGATHOCLES, PSYCHONAUT 4, SARKE, SINSAENUM, DÉHÀ, DIABOLICUM, DØDSFERD, TOD HUETET UEBEL.
Maxime: «Я получаю много сообщений в фб от людей, которые хотели бы предоставить свою кровь для картин. Однако я рисую только своей. Мое искусство всегда очень личное. Это как дневник. Поэтому пишу его лишь своей кровью».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 62
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Комментарии
Anastasiya:
У нас с Лив вроде как будет интервью 4 апреля, присылайте вопросы, кто хочет. …
insane_clown:
Merzbow написал(а):
странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда.…
Veles:
Не могу его слушать хотя ранний Leprous по музлу отличный вообще.…
Александр:
Это новодел ИИ (искусственного интелекта) с использованием копии голоса Фредди Меркури и музыки в стиле Queen…
Алексей:
Опять долбаная политика и прочее в разговорах. Нафига? Вроде бы это музыкальный ресурс. К чему этот срач люди? А тётенька очень даже симпатична…. Всем мир.…
Merzbow:
Кстати, ни о каком завершении речь не идёт. Новый альбом на горизонте. Там очередная перепевка песен 30-40 годов.…
Другой Александр:
Sodality — Benediction part 1. Новинка этого года. Проект вокалиста Mark of the Devil из блэк группы Cultes des Ghoules и инструментальщика T-Kaos из дэт комманды Lvcifyre. С первого раза не врубился, н…
Алексей:
Слабовато как-то Ломбарда тут лупит. Бластбиты ни к чёрту….…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда.…
Merzbow:
странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда. Пускай и не металлич…
Другой Александр:
Ignis — Malum. Блэк метал из Екатеринбурга. Круто. ИМХО один из лучших альбомов в жанре за прошлый год.
https://ignis.bandcamp.com/album/malum…
Дед Аким:
Алексей:
народ,оставьте политику в покое. Что касается данного ансамбля,то ничего особенного, кроме тощих сисек и того что вокалёр чем-то схож с главным актёром из фильма че…
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