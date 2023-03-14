Кровавые художества: художник, оформитель, блэкушник Maxime Taccardi

Maxime Taccardi — 40-летний француз, живущий на два дома, в Париже и Нью-Йорке, друг и коллега Niklas Kvarforth из SHINING (он сейчас как раз закончил обложки для будущих «шайнинговских» EP 2003 года), как и Никлас, замороченный на всякой дичи, блэк-метале и кровище. Maxime использует для картин и оформления релизов, над которыми работает, собственную плоть и кровь. (Если помните, в похожем ключе действует Vincent Castiglia.)

Вот две вышеупомянутые свежие едва подсохшие работы для SHINING.

А это их автор.

«Мне всегда хотелось воплотить то, что является во снах и видениях. Эти сны приобрели мрачный характер в юности, когда мои родители умерли от рака. И я думаю, тьма, окружающая мои работы, в тот период явилась своеобразным способом справиться с потерей. Сейчас… это выход эмоциям, которые я не транслирую в повседневную жизнь».

Искусство Taccardi, впрочем, не ограничивается рисованием (в коем предпочитает черепа и портреты): он также занимается скульптурой, фотографией, видеомонтажом, пишет стихи, создает музыку. У него несколько метал-проектов, основной из которых, сольный блэк/дарк эмбиент проджект K.F.R, буквально позавчера выпустил двенадцатый лонгплей Pain​/​Ter.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://kfr-dajjal.bandcamp.com/album/pain-ter" >Pain/Ter by K.F.R (كافر)</a>

Помимо релизов собственных групп, он работал над оформлением/обложками множества андеграундных коллективов, в том числе AGATHOCLES, PSYCHONAUT 4, SARKE, SINSAENUM, DÉHÀ, DIABOLICUM, DØDSFERD, TOD HUETET UEBEL.

Maxime: «Я получаю много сообщений в фб от людей, которые хотели бы предоставить свою кровь для картин. Однако я рисую только своей. Мое искусство всегда очень личное. Это как дневник. Поэтому пишу его лишь своей кровью».

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