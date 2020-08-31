31.08.2020

Ужасно красиво: коллекция стремных метал-обложек из 80-х

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В последний день лета, если вдруг он навевает на кого-то мысли о тлене и бренности, предлагаю немного повеселиться, оценив, как в 80-х рисовали обложки представители тяжмет-движения. Прямиком в коллекцию стремных обложек!

Единороги

Секс

Сатана и родственники

Гитарные демоны

Опасность!

Из глубины души

Мастера фотошопа

Фантастические твари

Война миров

Тусовка по интересам

Количество просмотров: 335

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5 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Madam X- это же Шер?)

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  • DimaCar написал(а):

    Exciter — уже классика.. А остальные вижу первый раз.. Спасибо http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Vile написал(а):

    кроме Artillery ничего не видел и не слышал. к счастью…

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  • pan abnormaler написал(а):

    Leather and chains — ну охуенно же!

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  • BiOMeX написал(а):

    А где же в этой коллекции Scorpions? ;)

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