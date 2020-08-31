Ужасно красиво: коллекция стремных метал-обложек из 80-х

В последний день лета, если вдруг он навевает на кого-то мысли о тлене и бренности, предлагаю немного повеселиться, оценив, как в 80-х рисовали обложки представители тяжмет-движения. Прямиком в коллекцию стремных обложек!

Единороги

Секс

Сатана и родственники

Гитарные демоны

Опасность!

Из глубины души

Мастера фотошопа

Фантастические твари

Война миров

Тусовка по интересам

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