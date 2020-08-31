Ужасно красиво: коллекция стремных метал-обложек из 80-х

31.08.2020
Ужасно красиво: коллекция стремных метал-обложек из 80-хБлог
В последний день лета, если вдруг он навевает на кого-то мысли о тлене и бренности, предлагаю немного повеселиться, оценив, как в 80-х рисовали обложки представители тяжмет-движения. Прямиком в коллекцию стремных обложек!
Единороги
Секс
Сатана и родственники
Гитарные демоны
Опасность!
Из глубины души
Мастера фотошопа
Фантастические твари
Война миров
Тусовка по интересам
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 335
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5 комментариев
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Madam X- это же Шер?)
Exciter — уже классика.. А остальные вижу первый раз.. Спасибо
кроме Artillery ничего не видел и не слышал. к счастью…
Leather and chains — ну охуенно же!
А где же в этой коллекции Scorpions? ;)