Слушаем неформатный альбом SATYRICON «Satyricon & Munch»Новинки и новости
Как рассказывалось год назад, SATYRICON взяли на себя непростую художественно-выразительную роль: «озвучить» картины Мунка в Munch Museum Осло. Сатир тогда говорил, что напряженная работа над саундтреком велась с 2018 года.
Не знаю, была ли у кого-либо возможность посетить симбиотическую выставку в Норвегии, однако каждый может оценить усилия SATYRICON, опубликовавших вчера релиз под названием Satyricon & Munch (впрочем, есть мнение, что 99% усилий приложил один Sigurd Wongraven).
Сатир: «Этот альбом — не только результат выставки и процесса подготовки к оной, но также результат моих размышлений о жизни Эдварда Мунка, его философии создания предметов искусства. Кроме того, немаловажную роль сыграло мое собственное желание развиваться, бросать вызов себе как артисту.
Я оценил подход Мунка, при котором в выборе между техничностью и чувством предпочтение отдается чувственной стороне; оценил его постоянное желание экспериментировать, а также уверенное стремление при любых раскладах идти собственным путем. Это все крайне важно, ибо совпадает с основными ценностями SATYRICON».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 109
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Комментарии
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Очень интересно. Эх, жаль, что не вышел под фамилией Сатира, как его проект в 90-е. А мог бы. Фанаты ждут.
Так он мог звучать в XXI веке.