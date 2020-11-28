Некромантия и шабаш: художник и оформитель David Herrerias

Некромантия и шабаш: художник и оформитель David HerreriasБлог
Наткнулась давеча на работы художника мексиканского происхождения David Herrerias, живущего в Гетеборге и в течение долгих лет служащего привратником у портала Сумрака. Оформление метал-обложек не является основным занятием Дэвида, однако же в нулевых десятки андеграундных блэковых и дэз-блэковых групп (в том числе AKHLYS, BESTIA ARCANA, KILL, NIGHTBRINGER, VASSAFOR), лирические и концептуальные корни которых тянутся из мира оккультного, получили артворк сего мрачного идейного господина. Сегодня он в нашей галерее искусств!
Родился художник в 1982 году, в юности увлекся черной магией и оккультизмом — попутно воплощая запретные фантазии и потайные пророчества в живописи. Сюрреалист-самоучка. В музах — преимущественно суккубы и ведьмы, в источниках вдохновения — ритуальные таинства. А еще Скандинавия — попав в которую с исследовательской миссией, мексиканец углубился, закрепился и проживает с 2006 года.
Помимо картин и метал-буклетов, исполненных в характерных приглушенных и темных тонах, David работает над иллюстрациями тематической литературы, принимает участие в международных выставках с симпатичными названиями вроде «Murmurs Beyond the Grave» (Лос-Анджелес) или «Witch-ikon: An Exhibition of Contemporary Witchcraft Imagery» (Сиэтл). Ну и нечто магическое в этом всем определенно присутствует…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 250
Читайте также:
- Ужасно красиво: коллекция стремных метал-обложек из 80-х
- Кошмарный старик: художник-оформитель Ian Miller
- ANVIL: «Основная часть публики долгое время считала нас преступниками»
- «Мне нужно услышать голос в голове прежде, чем что-то сделать». Слушаем треки дебютника GAAHLS WYRD
- 1349 ответили за Мунка: слушаем новый — и очень крутой! — сингл группы «Dødskamp»
- История одной обложки. «Nevermind» NIRVANA и роды под водой
- Художник Eliran Kantor. «Сейчас я работаю только с лучшими группами»
- SEPTICFLESH возвращаются в Минск. Галерея мрачных — и недешевых — красот авторства Сета
- Индонезия как поставщик метал-обложек. Зомби и юмор художника Aditia Wardhana
- Родом из детства. Симпатичные липкие кошмары Дона Кенна
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Некромантия и шабаш: художник и оформитель David Herrerias
-
Клип FLESHGOD APOCALYPSE попал на British Horror Film Festival
-
Номинанты «Best Metal Performance» на Grammy Awards 2021
-
Lars Ulrich рассказал о самых важных альбомах и группах в своей жизни
-
Премьера от MOONSPELL: готичная тема «The Greater Good». «Мы подходим к финалу своей музыкальной карьеры»
-
25 лет назад вышел альбом DISSECTION «Storm Of The Light’s Bane»
-
Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter: «Единственная вещь, которая когда-либо летала в космос, — это человеческое воображение»
-
Интервью. Bjørn ‘Aldrahn’ Dencker (URARV, THORNS, ex-DODHEIMSGARD): «Этот год показал, как мало свободы у нас есть на самом деле»
-
DARK TRANQUILLITY об альбоме «Moment»: «В 2020 мы получили роскошную возможность делать по пять версий одной песни»
-
Рок-истории. Tommy Lee: «Внезапно Никки запрыгивает на кровать, снимает штаны — и кладет яйца аккурат на подбородок Слэша!»
Мексы любят всю эту потустороннюю хрень. Нормас работы, есть свой стиль у мужика!