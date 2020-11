Некромантия и шабаш: художник и оформитель David Herrerias

Наткнулась давеча на работы художника мексиканского происхождения David Herrerias, живущего в Гетеборге и в течение долгих лет служащего привратником у портала Сумрака. Оформление метал-обложек не является основным занятием Дэвида, однако же в нулевых десятки андеграундных блэковых и дэз-блэковых групп (в том числе AKHLYS, BESTIA ARCANA, KILL, NIGHTBRINGER, VASSAFOR), лирические и концептуальные корни которых тянутся из мира оккультного, получили артворк сего мрачного идейного господина. Сегодня он в нашей галерее искусств!

Родился художник в 1982 году, в юности увлекся черной магией и оккультизмом — попутно воплощая запретные фантазии и потайные пророчества в живописи. Сюрреалист-самоучка. В музах — преимущественно суккубы и ведьмы, в источниках вдохновения — ритуальные таинства. А еще Скандинавия — попав в которую с исследовательской миссией, мексиканец углубился, закрепился и проживает с 2006 года.

Помимо картин и метал-буклетов, исполненных в характерных приглушенных и темных тонах, David работает над иллюстрациями тематической литературы, принимает участие в международных выставках с симпатичными названиями вроде «Murmurs Beyond the Grave» (Лос-Анджелес) или «Witch-ikon: An Exhibition of Contemporary Witchcraft Imagery» (Сиэтл). Ну и нечто магическое в этом всем определенно присутствует…

