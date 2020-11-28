28.11.2020

Некромантия и шабаш: художник и оформитель David Herrerias

Блог

Наткнулась давеча на работы художника мексиканского происхождения David Herrerias, живущего в Гетеборге и в течение долгих лет служащего привратником у портала Сумрака. Оформление метал-обложек не является основным занятием Дэвида, однако же в нулевых десятки андеграундных блэковых и дэз-блэковых групп (в том числе AKHLYS, BESTIA ARCANA, KILL, NIGHTBRINGER, VASSAFOR), лирические и концептуальные корни которых тянутся из мира оккультного, получили артворк сего мрачного идейного господина. Сегодня он в нашей галерее искусств!

Родился художник в 1982 году, в юности увлекся черной магией и оккультизмом — попутно воплощая запретные фантазии и потайные пророчества в живописи. Сюрреалист-самоучка. В музах — преимущественно суккубы и ведьмы, в источниках вдохновения — ритуальные таинства. А еще Скандинавия — попав в которую с исследовательской миссией, мексиканец углубился, закрепился и проживает с 2006 года.

Помимо картин и метал-буклетов, исполненных в характерных приглушенных и темных тонах, David работает над иллюстрациями тематической литературы, принимает участие в международных выставках с симпатичными названиями вроде «Murmurs Beyond the Grave» (Лос-Анджелес) или «Witch-ikon: An Exhibition of Contemporary Witchcraft Imagery» (Сиэтл). Ну и нечто магическое в этом всем определенно присутствует…

David-Herrerias-art01
David-Herrerias-art02
David-Herrerias-art03
David-Herrerias-art04
David-Herrerias-art05
David-Herrerias-art06
David-Herrerias-art07
David-Herrerias-art08
David-Herrerias-art09
David-Herrerias-art10
David-Herrerias-art11
David-Herrerias-art12
David-Herrerias-art13
David-Herrerias-art14
David-Herrerias-art15
David-Herrerias-art16
David-Herrerias-art17
David-Herrerias-art18
David-Herrerias-art19
David-Herrerias-art20

123

Количество просмотров: 250

Читайте также:

1 comment

  • Ветошь написал(а):

    Мексы любят всю эту потустороннюю хрень. Нормас работы, есть свой стиль у мужика!

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *