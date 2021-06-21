Увидеть Hellfest 2022 и умеретьБлог
Организаторы Hellfest, уставшие от переносов и отложенных обещаний, в 2022 году решили порвать метал-мир, выкатив беспрецедентный анонс. Они не только добавили четыре дополнительных дня к трем обычным, но и, кажется, впихнули в эту неделю всю действующую экстрим-сцену. В неделю, которую можно даже не пережить.
На участие заявлены 350 коллективов (частично список тут) на 6 сценах, а билеты на четыре дополнительных дня поступят в продажу на оф.сайте 7 июля; 6 июля эксклюзивный доступ будет открыт для тех, кто не сдавал билеты с выпуска 2020 и терпеливо держит их в 2021-м. Если же по каким-то невероятным причинам эти люди хотят отказаться от поездки в 2022-м, будет вариант перепродать свои драгоценные путевки в метал-ад.
В этом же году Hellfest снова пришлось смотреть онлайн: мероприятие проходило на этих выходных, и, кто пропустил, прокрутить выступления можно тут. А потом потерпеть еще год.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 436
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Увидеть Hellfest 2022 и умереть
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Ну так себе составчик))).Где Каннибалы?Где Suffocation?Корны разные и Ганзы в хэдлайнерах((
Состав топ! Не поеду.
6го возьмем билетики и надеюсь состоится в следующем году и нам удастся доехать Лайн ап просто огонь!