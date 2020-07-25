25.07.2020

Karl Logan из MANOWAR признал себя виновным в хранении детской порнографии

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В общем-то, ничего кардинально нового по сути вопроса (правда, с удивлением узнала, что жил он и был арестован в прошлом августе здесь, в Шарлотт) — но вот наконец состоялся федеральный суд, и Карл Логан признал себя виновным. Теперь ему грозит минимум 25 лет.

Сейчас Логану 55 — и кажется, даже при минимальном сроке наказание можно считать пожизненным (кроме того, в тюрьмах Северной Каролины бушует ковид). Не слишком ли жестко за хранение порнографии (напомню, попался Логан за то, что летом 2018 загрузил и хранил несколько порнографических роликов с участием девочек ли 4 до 12 лет)? То есть понятно, даже само описание звучит мерзко, и интересен такой контент может быть лишь больному ублюдку, коего надо прессовать и сажать, — но чтобы на 25+ лет? Я даже не знаю.

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4 комментария

  • послушник написал(а):

    Согласен, отпилили яйцы и на свободу с чистой совестью …

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  • ya_mamma написал(а):

    2020. Блэк метал воены ратуют за антифа, сжв и записывают песни посвященные жертвам ковида, в то время как настоящими экстремистами оказались мановар.

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  • Виктор написал(а):

    а кто-то вообще черепашек трахает, не знаю… 25+ лет — действительно многовато, к тому же если это просто хранение нескольких роликов. Если поискать энциклопедию сексуальных извращений — то может лучше и не искать

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  • UlvUlv написал(а):

    Пиздец судьба

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