MANOWAR готовят новый альбом. «У нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек»

Не то чтобы группа MANOWAR отличалась какой-то особенной актуальностью, однако в свои 70 воины меча и орала мотоцикла отказываются выходить на пенсию — и как-то, наверное, надо уважить это желание. Итак, в настоящий момент группа работает над новым полноформатником (предыдущий реализован аж в 2014-м) и даже успела показать мини-тизер одной из песен.

«Студийная энергетика просто потрясающа, — уверяет Joey DeMaio, — у нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек (речь, кажется, про Michael Angelo Batio — прим.авт.), и вообще очень много всего происходит».

От вопроса, когда ожидать завершения работы, музыкант, однако, уклонился. «Все лейблы в моей жизни постоянно надоедали этим вопросом. Их было штук пятьдесят, и всем одинаково не нравился ответ. Когда будет готов, тогда и будет. Если вы любите готовить, то проведете на кухне столько времени, сколько понадобится. И обед будет готов, когда приготовится. На хорошую еду нужно потратить много времени. Если, конечно, вам достаточно гамбургера на гриле — то ок, кушайте. Однако изысканная, деликатесная пища — а мы убеждены, наша музыка сродни деликатесу, — требует любви и заботы».

Вот, собственно, новый тизер.

Этим же летом группа выпустила «греческий» EP The Revenge Of Odysseus (Highlights), полный каких-то бесконечных интро, нарративов, сказок, мифов, преданий Древней Греции, пения птичек, шума волн, перделок и свистелок, а также — из музыкального контента — состоящий из откровенно вторичной баллады, нужной с единственной целью показать: Eric Adams еще ого-го, а также среднетемповой вялой хэви-метал темы с искусственными барабанами «Immortal».

В общем, хочется верить, грядущим полноформатником группа как-то все-таки реабилитируется. Ибо если красиво завершать дискографию, то определенно не этим.

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