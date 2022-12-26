MANOWAR готовят новый альбом. «У нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек»Блог
Не то чтобы группа MANOWAR отличалась какой-то особенной актуальностью, однако в свои 70 воины меча и
орала мотоцикла отказываются выходить на пенсию — и как-то, наверное, надо уважить это желание. Итак, в настоящий момент группа работает над новым полноформатником (предыдущий реализован аж в 2014-м) и даже успела показать мини-тизер одной из песен.
«Студийная энергетика просто потрясающа, — уверяет Joey DeMaio, — у нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек (речь, кажется, про Michael Angelo Batio — прим.авт.), и вообще очень много всего происходит».
От вопроса, когда ожидать завершения работы, музыкант, однако, уклонился. «Все лейблы в моей жизни постоянно надоедали этим вопросом. Их было штук пятьдесят, и всем одинаково не нравился ответ. Когда будет готов, тогда и будет. Если вы любите готовить, то проведете на кухне столько времени, сколько понадобится. И обед будет готов, когда приготовится. На хорошую еду нужно потратить много времени. Если, конечно, вам достаточно гамбургера на гриле — то ок, кушайте. Однако изысканная, деликатесная пища — а мы убеждены, наша музыка сродни деликатесу, — требует любви и заботы».
Вот, собственно, новый тизер.
Этим же летом группа выпустила «греческий» EP The Revenge Of Odysseus (Highlights), полный каких-то бесконечных интро, нарративов, сказок, мифов, преданий Древней Греции, пения птичек, шума волн, перделок и свистелок, а также — из музыкального контента — состоящий из откровенно вторичной баллады, нужной с единственной целью показать: Eric Adams еще ого-го, а также среднетемповой вялой хэви-метал темы с искусственными барабанами «Immortal».
В общем, хочется верить, грядущим полноформатником группа как-то все-таки реабилитируется. Ибо если красиво завершать дискографию, то определенно не этим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 194
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Комментарии
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал(а):
cpt BARBOSSA написал(а):
Черный Доктор написал(а):
Ну а че? Заебись сидеть в Калифорнии с двумя пляжами и топи…
Спадар Антось:
Anastasiya написал(а):
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Дружище Христос:
«У нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек»
Кирк Хэммет! Это наверняка Кирк Хэммет!…
Алексей:
Anastasiya:
Писюн с глазами написал(а):
Мб это я просто тоже проебланил тонкий юморок, но на всякий: 1)это белорусский язык 2)сайт, в общем-то, тоже делается выходцем из Белар…
Anastasiya:
sovic написал(а):
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Дед Аким:
Писюн с глазами написал(а):
А вот деда не трожьте! Да, он сентиментален и влюбчив, любит простыни писать, зато через его списки я лично немало хорошей музыки для…
sovic:
Писюн с глазами:
А вот деда не трожьте! Да, он сентиментален и влюбчив, любит простыни писать, зато через его списки я лично немало хорошей музыки для себя открыл! …
Писюн с глазами:
cpt BARBOSSA написал(а):
Спадар Антось (ю)(или АнтосУ) ?
Не,это шикарно!Чел хуячит по-украински на русскоязычном сайте (ну а как же иначе? Все должны знать украинский …
Писюн с глазами:
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Тварь:
Не, ну а к месту самоубийства Олина?
NESEBLOD нынче такое место… в 2х шагах от центра Осло. Там рядом рэперы тусуют.
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Дед Аким:
Спадар Антось написал(а):
cpt BARBOSSA написал(а):
Gerber(У)№ 2
А бывает,и довольно часто, что и ‘учиться’ ни то что не обязательно,но и вредно.Во избежание угробить эт…
«У нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек»
Кирк Хэммет! Это наверняка Кирк Хэммет!