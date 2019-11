Hellfest 2020 объявил юбилейный состав

В 2020 году фестиваль Hellfest отмечает 15-летие, и, конечно, не мог не расстараться на звездный состав. Увидите в нем FAITH NO MORE — не удивляйтесь: группа в очередной раз возвращается с выступлениями.

В этот день родились 1942 - Jimi Hendrix †



1962 - Mike Bordin (FAITH NO MORE)



1962 - Charlie Benante (ANTHRAX, S.O.D.)



1964 - Manni Schmidt (REFUGE, ex-RAGE, ex-GRAVE DIGGER)



1967 - Shane Embury (NAPALM DEATH)



1969 - Myles Kennedy (ALTER BRIDGE, SLASH)



1974 - Tom Cato Visnes aka King ov Hell (GOD SEED, OV HELL, ex-GORGOROTH)



1977 - Ivar Bjornson (ENSLAVED)



1978 - Tim Yeung (I AM MORBID, ex-MORBID ANGEL, ex-HATE ETERNAL, ex-DIVINE HERESY)



1980 - Georg Lenhardt (DIE APOKALYPTISCHEN REITER)



1981 - Aurelie Raidron (PENUMBRA)