Hellfest 2020 объявил юбилейный состав

В 2020 году фестиваль Hellfest отмечает 15-летие, и, конечно, не мог не расстараться на звездный состав. Увидите в нем FAITH NO MORE — не удивляйтесь: группа в очередной раз возвращается с выступлениями.

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, рубрика(и): Быстрые новости

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