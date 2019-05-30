Бывший гитарист MANOWAR Karl Logan в тюрьме

Во вторник 28 мая начались слушания по делу о детской порнографии, найденной дома у теперь уже бывшего гитариста MANOWAR, 54-летнего Карла Логана. Ему вменяется сексуальная эксплуатация несовершеннолетних третьей степени: шесть случаев, зарегистрированных в период 18 июня — 2 августа 2018 года. Арестовали музыканта еще в октябре — и с тех пор он ожидал начала суда под залогом $35 000. Позавчера же судья постановил держать Карла за решеткой до следующего заседания.

В случае с Карлом «сексуальная эксплуатация несовершеннолетних третьей степени» означает найденные у него видеозаписи с участием девочек возрастом от 4 до 12 лет, «участвующих в сексуальных актах разного характера с мужчинами, личности которых не установлены». Адвокат музыканта уверил, что тот «оказывает полное содействие следствию и продолжит в том же духе». Также он сказал, что случившемуся, вероятно, есть объяснение. «Часто обнаруживается, что действия подсудимых имеют непосредственную связь с тем, что случалось в детстве этих людей».