Joey DeMaio: «Мы никогда не говорили, что история MANOWAR завершается»

Если кто-то расстроился, что не успел попасть на прощальный концерт MANOWAR, есть хорошие новости: объявив тур «The Final Battle», группа, оказывается, вовсе не собиралась уходить навсегда. Ну разве что на чуть-чуть. Понарошку. А в остальном, есть подозрение, мы во всей красе наблюдаем эффект «скорпионов».

MANOWAR«Дайте я вам объясню, — рассказывает Joey DeMaio, — мы никогда не говорили, что история MANOWAR завершается. Мы даже не говорили, что никогда больше не поедем в турне. Ведь еще так много мест, из которых постоянно приходят запросы… Мы говорили, что пора взять паузу. Поработать над другими проектами для наших фанов: например, зимой я поеду на spoken-word гастроли, буду рассказывать историю группы, показывать редкие фото и видео. Также я тружусь над метал-оперой (типа «We Will Rock You», но в стиле MANOWAR). Ну а еще мы, конечно, завершим трилогию «The Final Battle» второй и третьей частью турне.

А еще, говоря по-честному, мы получили такой невероятный фидбек, фанаты так упрашивали, почти умоляли нас не прекращать выступать, что тяжело не думать о будущих концертах. Были люди, которые говорили, что одна мысль о том, что MANOWAR уйдет на пенсию или перестанет гастролировать, лишает их жизнь радости. Так вот, понимая, какое влияние мы оказываем, мы относимся к этому всерьез, со всей ответственностью и исключительной гордостью».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Граф де Билл 03.05.2019 в 23:51

    Качковые посмешища.

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  2. Батхед 04.05.2019 в 00:01

    жаль что Slayer не такие пиздюки(

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