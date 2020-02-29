URATSAKIDOGI в «Вальхалле»

Если кто соскучился по блэк-метал гопникам, блэк-хопу на районе, время присесть на кортаны, ребята! Орден URATSAKIDOGI совместно с Лусинэ Геворкян подготовил клип на песню «Valhallala». Из находок видеоряда — тверк в блэк-металлическом мерче.
Ура здесь!
Блэк Хоп Бит из северной бездны
На крыльях полярных ветров.
Зверьё с ледяных окраин.
Вечеринка у трона могущества.
Север — родина мрака,
Колыбель стужи и тьмы,
Кузня боли и страха,
Сердце вечной зимы.
Плач волков не смолкает
Под похоронной луной
Блэк-Хоп-молот хуярит
В землях взятых ордой.
Блэк Хоп — мёрзлое мясо,
Эхо тысячи битв,
Блэк Хоп — грунта сотрясы,
Клёкот паганыхых молитв.
Пати в арктическом гетто —
У тёмного трона гужбанят All Stars.
Диджей, поставь эту тему,
Въеби everyba in da hauz!
Вальгаллала!
Бессмертия и славы открыты врата.
Вальгаллалала!
Легион в деле лют и упорот.
Вальгаллала!
Гимны валькирий слышит братва,
Ебошит в ледяной омут
Мир в агонии пляшет
Армагеддон-брейк-данс.
Ghettobeast плотно угашен,
Всё злее яростный транс.
Зверя зимнего хохот,
в кашу упоротых баттл.
Гибель им как награда,
берсерки ноктюрна хавают яд.
Жадно давится пойлом
Юная злая шпана,
Ёбко качается грувом
Течной суки корма.
Ведьмы воют в экстазе,
Чёрного семени залп.
В грязной оргии мрази,
Удары Близзарда кувалд.
Вальгаллала!
Бессмертия и славы открыты врата.
Вальгаллалала!
Легион в деле лют и упорот.
Вальгаллала!
Гимны валькирий слышит братва,
Ебошит в ледяной омут.
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