URATSAKIDOGI в «Вальхалле»

Если кто соскучился по блэк-метал гопникам, блэк-хопу на районе, время присесть на кортаны, ребята! Орден URATSAKIDOGI совместно с Лусинэ Геворкян подготовил клип на песню «Valhallala». Из находок видеоряда — тверк в блэк-металлическом мерче.

Ура здесь!

Блэк Хоп Бит из северной бездны

На крыльях полярных ветров.

Зверьё с ледяных окраин.

Вечеринка у трона могущества.

Север — родина мрака,

Колыбель стужи и тьмы,

Кузня боли и страха,

Сердце вечной зимы.

Плач волков не смолкает

Под похоронной луной

Блэк-Хоп-молот хуярит

В землях взятых ордой.

Блэк Хоп — мёрзлое мясо,

Эхо тысячи битв,

Блэк Хоп — грунта сотрясы,

Клёкот паганыхых молитв.

Пати в арктическом гетто —

У тёмного трона гужбанят All Stars.

Диджей, поставь эту тему,

Въеби everyba in da hauz!

Вальгаллала!

Бессмертия и славы открыты врата.

Вальгаллалала!

Легион в деле лют и упорот.

Вальгаллала!

Гимны валькирий слышит братва,

Ебошит в ледяной омут

Мир в агонии пляшет

Армагеддон-брейк-данс.

Ghettobeast плотно угашен,

Всё злее яростный транс.

Зверя зимнего хохот,

в кашу упоротых баттл.

Гибель им как награда,

берсерки ноктюрна хавают яд.

Жадно давится пойлом

Юная злая шпана,

Ёбко качается грувом

Течной суки корма.

Ведьмы воют в экстазе,

Чёрного семени залп.

В грязной оргии мрази,

Удары Близзарда кувалд.

Вальгаллала!

Бессмертия и славы открыты врата.

Вальгаллалала!

Легион в деле лют и упорот.

Вальгаллала!

Гимны валькирий слышит братва,

Ебошит в ледяной омут.