Бухнуть за Одина. Концерт пацанского музыкально-мистического ордена URATSAKIDOGI в Минске

Суббота — хороший день, чтобы разбудить внутреннего гопника. Бухнуть у мусорки во славу Одина, надеть потертые треники (в конце концов, за ровный прикид на входе скидос!), рисануться корпспейнтом, проверить себя на знание пацанского слэнга и танцевальных приемов рэп-обезьян. Хороший день, если это суббота 12-е, а в Минске валят URATSAKIDOGI — группа, играющая в адовых российских подземельях уже примерно тысячу лет, но знатно хайпанувшая лишь в последние годы, придумав «блэк хоп» и спев суровый гимн Сатане в адидасах и семках.

Клип «Гитары чёрных металлистов», как кишечная палочка, разлетелся по пабликам и на цитаты, попутно оскорбив до глубин черных душ еще не вымерших и никогда не способных на самоиронию трушников. «Этот black metal настолько чёрный, что украл мой бумажник. А потом содомировал его в свете горящей церкви». «Ахринеть! Стиль! Три полоски во имя Сатаны!» «Всё ещё трушнее, чем Dimmu Borgir». «Я просто в а#уе. #баный шедевр — однозначно». Короче, это было свежо, оригинально, с пониманием вопроса и, главное, смешно. К тому же, если кто из миталистов тайком под одеялом послушивает рэпчик/хип-хопчик, появился шанс беспаливно сделать «йо» на концерте. Благо, вживую URATSAKIDOGI звучат намного объемней, мощней и колоритней, чем в записи.

Группа привезла свой Black Hop, и мало кто в плотном (народа было по плешку), душном и пованивающем потом «Брюгге» не разучил его слова наизусть. Не сделал домашнее задание собак сутулых и козлов подвальных. Так что пока инструментальщики отжимались и приседали на кортаны, народ восторженно визжал, повторяя за распальцовками вокалера всю эту вот ершистую ересь.

«В ледяной саркофаг озверевшей зимы похоронено гетто

Как бродячие демоны-псы меж домов воют чёрные ветры» «Нам не даёт покоя инфернальное величие

За Тёмный Трон #бало бьём обычно мы» «Досуг серёзный у сынов мрака северного.

Blashyrkh Mighty Ravendark качает уверенно!»

Пацанчики с Севера (хотя как пацанчики — мужчикам лет около сорока и выше), КМС-ы Одина держались бодро, качали ловко, лишних разговоров не вели и не куражились (за маски-шоу в этот вечер отвечал EXEGUTOR, но об этом ниже): все чин по чину, качественно и серьезненько. Публика неистовстововала. Месиво на танцполе, бесконечный стейдждайвинг — рыбкой, звездочкой, кубарем, головой вниз, — расколбас, разгоряченный длительным возлиянием ожиданием хэдов и общим комическим настроем мероприятия (на каких еще металевых сейшнах увидишь столько знакомых в «адиках»?)… в общем, тотальный блэкхоп, холокост и террор. Было забавно. Не знаю, в качестве ли одноразового опыта, но оно того стоило. И звучало, повторюсь, гораздо интересней, чем в записи.

А еще был EXEGUTOR — с внезапным участием симпатичного басиста EXIST M Алексея Кузнецова, бесконечными каверами (тут вам и «Black Metal», и «Лоботомия», все в кучу), гостевыми фитами, хитами, новьем (очень, к слову, зацепила новая тема — «экзегуторы» становятся все боевитей!), лозунгами-кричалками, бисами и безудержным панко-грайндо-рок-н-ролльным мочиловом со сцены (почему-то думалось о группе MOTORHEAD на мощных хардкорных спидах) — сет, в общем, настолько насыщенный, разный, в чем-то клоунский, в чем-то спонтанный, в чем-то дикий, что оторваться на миг было решительно невозможно. EXEGUTOR — это когда должно быть угарно себе самому. А потом уже всем остальным — на сцене, под сценой, на улице, в туалете, или где еще застигнет этот шизоидный экшн. Разогрев, короче, вышел по стайлу.

Фоточки смотрим здесь, спасибо «Лютому Букингу» за позитивный гиг (йо, открыли сезон 2019!) и четкий привоз. И… даешь минский концерт АНСАМБЛЯ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ!