Фото: EXEGUTOR, URATSAKIDOGI в Минске

EXEGUTOR, URATSAKIDOGI
62 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Репортаж тут.
62 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Репортаж тут.
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Теги: Exegutor, Uratsakidogi, обзоры концертов
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Malevolent Creation The 13th Beast
Суббота - хороший день, чтобы разбудить внутреннего гопника. Бухнуть у мусорки во славу Одина, надеть потертые треники (в конце концов, за ровный прикид на входе скидос!), рисануться корпспейнтом, проверить себя на знание...
Трю!