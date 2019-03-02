Какие все нежные! От John Haughm (AGALLOCH, PILLORIAN) за «антисемитский» коммент отказались его нынешние и прошлые музыканты

Если вы думаете, что мир стал слишком политкорректным, то возможно, еще не читали вот этого. John Haughm, ранее известный как фронтмен AGALLOCH, а ныне PILLORIAN, попал в публичную опалу за то, что назвал фэйсбук «юденбуком» (то бишь «еврейская книжка»).

Началось все с того, что музыкант сделал небольшой пост по поводу смерти актера Бруно Ганца, который сыграл Гитлера в фильме «Бункер», а затем сцена с его участием разлетелась как мем по всему Интернету.

«Земля пухом, Bruno Ganz, — написал музыкант. — Его роль Гитлера в «Бункере» была невероятной, хотя ее потом и замылили до безумия. Я все думал, когда уже появится видосик, мол «Гитлер говорит о распаде AGALLOCH». Надо сказать, тот эпизод с альбомом MORBID ANGEL был довольно смешным»…

В комментариях к посту Джона тут же появились некрологи талантливому актеру… на что автор написал следующее: «Я рад, что юденбук не удалил мой пост о Ганце, как, я слышал, это случилось с некоторыми другими трибьютами».

Ну и тут плотину прорвало.

Первыми в соцсети вылезли экс-участники AGALLOCH. «Мы крайне разочарованы тем, что наш бывший коллега по группе оставил на своей странице антисемитский комментарий. Мы решительно осуждаем его поступок и хотим заявить, что никто из нас не разделяет похожие взгляды. Также мы не общаемся с ним уже три года, мы с ним не друзья. И, что важнее всего, он — это не AGALLOCH. Репостите это».

Следом из PILLORIAN ушли все музыканты.

«С настоящего момента я не принимаю участия в PILLORIAN, — написал гитарист Stephen Parker, — в свете последних событий я чувствую, что для меня лично, для меня как музыканта, для меня как творческого человека будет лучше двигаться в каком-то ином направлении. Личные взгляды, которые выражали другие музыканты, не имеют отношения к моим взглядам; я никому не прощаю расистских речей».

Далее страница Джона пропала с фэйсбука. Потом вернулась с извинениями и заявлениями, что со сцены он временно уходит и станет покамест играть для себя. Дальше я могла б грязно выругаться, но какой в этом смысл?